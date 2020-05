Выручка HP Inc. (SPB: HPQ) сократилась более чем на 11% до $12,47 млрд во втором квартале 2020 финансового года несмотря на возросший спрос на оборудование для персональных компьютеров. Чистая прибыль американской компании снизилась на 2,3% г/г, до $764 млн. В расчете на акцию — $0,53 против $0,51 годом ранее. По итогам же полугодия чистая прибыль составила $1,442 млрд, это на 9% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Выручка оказалась хуже консенсус-прогноза в $12,93 млрд. Продолжилось падение продаж копировальной техники. Выручка подразделения по выпуску принтеров сократилась на 19% в годовом выражении. Продажи персональных компьютеров упали на 7%, ниша настольных компьютеров потеряла 23%, в то время как выручка от проданных ноутбуков выросла на 5%.

Продажам не позволил значительно упасть спрос на оборудование для работы из дома, также используемое для обучения и игр.

Компания незначительно снизила прогноз по скорректированной прибыли до диапазона $0,39-0,45/на акцию на текущий квартал. Консенсус предполагал $0,47 на акцию.

Мы считаем, что факторы неопределенности в связи с глобальным ограничением экономической активности продолжают значительно давить на компанию. Это выразилось в отзыве прогноза по выручке на текущий квартал и по остальным финансовым показателям по итогам года.

Поддерживать выручку будут высокие темпы продаж ноутбуков, дисплеев, компьютерных мышей и ноутбуков. HP на последней неделе мая представила серию ноутбуков и мониторов для сотрудников, работающих из дома. HP делает на них ставку, т.к. многие работодатели, например компании Twitter Inc. (TWTR), Facebook Inc. (FB), Alphabet Inc. (GOOGL) и Visa Inc.(V) не спешат отправлять сотрудников обратно в офис.

HP Inc. не оправдала всех надежд инвесторов, но продукция, которую предлагает компания, за исключением сегмента копировальной техники, остается одной из самых востребованных в период новой волны цифровизации. Вероятен рост котировок в случае преодоления сопротивления на уровне $18/акцию.