Выручка компании почти совпала с прогнозом. На бизнесе отразилось снижение цен и объемов нефти и нефтепродуктов, особенно, авиационного топлива. Средняя цена на нефть упала практически в два раза, до $8,18 за баррель. Объемы добычи и переработки не пострадали в 1 квартале, основное сокращение придется на 2 квартал. Однако, этот негативный эффект будет компенсироваться ростом цены на нефть.

Результаты Газпром нефти существенно лучше ожиданий по показателю EBITDA (98 млрд руб. против 78). По сравнению с 4 кварталом 2019 года приблизительно на 16% сократились налоги и пошлины. При этом, свободный денежный поток удалось удержать на положительной территории, он составил 22 млрд руб. Пандемия коронавируса и связанное с ней падение цены на нефть не привела к корректировке стратегии. Газпром нефть справляется с ситуацией и сохраняет финансовую устойчивость. Долговая нагрузка выросла до 0,88х EBITDA, что является низким уровнем. При этом, долг не входит в список главных рисков, он преимущественно рублевый, а компания снижает стоимость заимствований (5,68% – на уровне суверенного долга).

Во втором квартале не исключено снижение выручки до 440 млрд руб., что обусловлено и укреплением рубля. Восстановление финансовых показателей ожидаем во втором полугодии. Годовой прогноз выручки и чистой прибыли 1900 млрд руб. и 250 млрд руб. По аналогии с действиями Роснефти, менеджмент, возможно, сократит Capex на 20-30%, что не учтено пока в наших оценках.

Оценка справедливой стоимости на конец 2020 года составляет 395 руб за акцию.