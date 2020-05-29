Американские биржевые площадки в четверг закрылись в минусе. Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,21%, закрывшись на отметке 3029,73 пункта; промышленный индекс Dow Jones потерял 0,58%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,46%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт, до 0,69%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на один базисный пункт, до −0,42%.

Поводом для негативных настроений стали ожидания анонсированной Трампом на пятницу пресс-конференции по Китаю, в рамках которой ожидается жесткая риторика в сторону Пекина, после того как депутаты Всекитайского собрания народных представителей в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта «О безопасности в Гонконге». В свою очередь, давление на котировки акций оказали намерения Трампа подписать исполнительный указ, касающийся деятельности социальных сетей. В результате в лидерах снижения оказались бумаги Twitter (−4,45%) и Facebook (−1,61%).

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,9% и закрылись на отметке $35,47. Игроки довольно быстро отыграли вышедшие в негативном ключе данные по запасам нефти от API и Минэнерго США и переключили свое внимание на ход торгов на биржах Старого и Нового Света. Сейчас цена фьючерсного контракта Brent формирует новый диапазон $34—37, и если позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках не сменится на негативную, до заседания ОПЕК+ инструмент может остаться в границах данного коридора.

В четверг индекс Мосбиржи вырос на 1,42%, закрывшись на отметке 2779,98 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе — 2745 и 2720 пунктов, сопротивления — 2800 и 2820 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС — 122000 и 119000 пунктов, сопротивление — 125000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 71,65, прибавив 0,68% по отношению к американскому доллару. Основной уровень поддержки в паре — 70. Уровни сопротивления — 71 и 71,50.