В четверг в секторе высоколиквидных бумаг участники рынка продемонстрировали оптимистичный настрой – ожидания скорого «открытия» экономики оказывают поддержку рынку. В итоге ММК (MAGN) подорожал на 5.4%, Сбербанк (SBER) – на 3.3%, Алроса (ALRS) – на 3.2%, НЛМК (NLMK) – на 2.3%, Северсталь (CHMF) и Магнит (MGNT) – на 2.2%. Между тем поток текущих данных по экономике развитых стран пока не оправдывает оптимизма. Так, оценка темпов снижения ВВП США за первый квартал была пересмотрена с 4.8% до 5.0% в годовом выражении, запасы сырой нефти в США, по данным минэнергетики, за прошедшую неделю выросли на 7.9 млн. баррелей (ожидалось сокращение на 1.9 млн. баррелей).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Северо-западного морского пароходства (SZPR) подорожали на 20.9%, МРСК Сибири (MRKS) – на 7.9%, Кубаньэнерго (KUBE) – на 6.9%.

Фондовые индексы США понизились на 0.2% — 0.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов возможна приостановка повышения по индексу РТС – активность покупателей на рынках акций в целом снизилась перед выступлением президента США на тему отношений с Китаем (ожидается сегодня, время не объявлено). Кроме того, глава ФРС сегодня примет участие в онлайн-дискуссии с серией вопросов и ответов (начало в 18:00 мск).

На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 70.0 – 70.5 по паре доллар-рубль.