Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился нейтральный внешний фон.

С одной стороны, продажам в национальной валюте будет способствовать негативная динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь отступил ниже 35 долларов за баррель.

С другой, поддержку рублю окажет ситуация в валютах развивающихся стран, которые сегодня утром в большинстве своем предпринимают попытки к укреплению. На таком фоне в начале торгов ожидаем консолидации рубля по отношению к американской валюте, что позволит доллару сохранить позиции в районе 70,5 рубля. При этом, учитывая попытки продолжение роста в паре евро/доллар, он несколько ослабнет к единой европейской валюте.

В дальнейшем, в случае продолжения негативной тенденции на рынке энергоносителей и отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район 34 долларов, американская валюта может попытаться отыграть часть потерь предыдущего дня и делать шаг в сторону 71 рубля.

Напомним, что в четверг доллар упал на 0,7%, отступив чуть ниже 70,5 рубля, евро снизился на 0,1%, закончив день в районе 78,1 рубля.