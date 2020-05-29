По итогам торгов 28 мая индекс МосБиржи вырос на 1,42% до 2779,98 п., а РТС на 2,44% до 1241,77 п. Российский рынок решил пока проигнорировать рост напряжённости между США и КНР, тем более, что в случае возобновления торговой войны у российских экспортёров появятся дополнительные возможности. Во всяком случае, подобное уже происходило во время предыдущего торгового обострения. Нефть к вечеру смогла отыграть потери и вышла в плюс. Добыча в США сократилась уже до 11,4 млн бар. в сутки, или на 1,7 млн бар. меньше от пиковых значений. В лидерах дня были бумаги «ММК» (+5,39%), привилегированные Сбербанк (+3,75%), обыкновенные (+3,27%), «ОГК-2» (+3,24%) и «АЛРОСА» (+3,2%). Присутствие «ОГК-2» среди лидеров было неслучайным. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2020 год в размере 0,0544445744 рублей на акцию, или 50% прибыли по МСФО. «Мегафон» отчитался о росте прибыли в I квартале на 136,5% за счёт сокращения расходов на маркетинг и продажи, а также повышение эффективности операционной деятельности. Ещё до дивидендной отсечки просели бумаги «ФСК ЕЭС» (-2,81%), а вот «Интер РАО» закрыли день в плюсе на 0,71%. Стоит также отметить дружное повышение бумаг металлургов, что можно отнести на счёт существенного роста строительной активности в стране, да и повсеместные стимулы обещают достаточно скорое восстановление сектора. Активность остаётся высокой и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 82,839 млрд рублей.

Рубль провёл достаточно волатильный день, но к вечеру смог заметно укрепиться. Впрочем, заслуга в этом в большей степени лежит на самом долларе, который активно слабел против евро. Снижение индекса доллара превышало 0,5%. В отличие от США, в Евросоюзе стимулирующие программы будут финансироваться, в основном, за счёт заимствований на открытом рынке, а не только благодаря «печатному станку» Центробанка. Соответственно, евро может находится в начале длительной тенденции на укрепление с потенциалом движения в сторону $1,60, как это уже было перед ипотечным кризисом 2008-2009 годов. Рублю также помогла нефть, которая смогла вернутся выше отметки $35 за баррель Brent. Соответственно, наши опасения по поводу крайней точки укрепления рубля в районе 70,60 за доллар не оправдались, и сценарий пробоя отметки 70,0 сверху вновь становится актуальным. Впрочем, в паре с евро потенциал рубля заметно снизился. К вечеру четверга доллар слабел на 0,74% до 70,485, а евро на 0,06% до 78,10.

Торги в США начинались вполне позитивно, но закрытие состоялось под влиянием новостей о грядущей в пятницу пресс-конференции президента Д. Трампа по Китаю. Ситуация осложняется тем, что правительства США, Канады, Великобритании и Австралии выпустили совместное заявление, в котором высказали обеспокоенность по поводу ограничения свобод в Гонконге в рамках применения закона о национальной безопасности. Госсекретарь США М. Помпео также заявил о том, что Гонконг более не рассматривается в качестве самостоятельного региона и может лишиться привилегий в торгово-экономических отношениях с США. Статистика не добавляла оптимизма. Число новых заявок на получение пособия по безработице упало до 2,13 млн на прошлой неделе. Объём заказов на товары длительного пользования в США сократился на 17,2% за апрель. И, наконец, по окончательной оценке ВВП США упал на 5,0% в I квартале по сравнению с 4,8% падением в предыдущем отчёте. Снижение объёма незавершённых сделок на рынке недвижимости в США составило 21,8% за апрель. Из рыночных событий также можно отметить указ Д. Трампа о регулировании деятельности социальных сетей в США. В частности, этот указ предполагает снятие иммунитета по ряду вопросов, включая правовые последствия за редактирование пользовательского контента. Д. Трамп даже пригрозил закрытием Twitter Inc., но всё же оговорился необходимостью юридических консультаций перед столь серьёзным шагом. На этом фоне бумаги Twitter Inc. упали на 4,44%, а Facebook на 1,6%. Бумаги General Electric провалились на 6,99%, хотя компания заявила об удвоении продаж продукции, связанной с COVID-19. Акции Boeing выросли на 0,3%, реагируя на заявления руководства о планах возобновления производства B737 Max. По итогам дня DJIA упал на 0,58% до 25400,64 п., а S&P 500 снизился на 0,21% до 3029,73 п.

Азиатские рынки демонстрировали неуверенность. Поводом для этого остаются опасения по поводу реакции США на китайские ограничения для Гонконга. В Японии безработица выросла до 2,6% в апреле, хотя ожидался рост до 2,7%. Меж тем, розничные продажи упали в стране на 13,7% в годовом выражении при прогнозе падения на 11,5%. Промышленное производство сократилось за апрель на 9,1% при ожиданиях падения на 5,1%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 21927,56 п. (+0,05%), Hang Seng — 23034,05 п. (-0,43%), Shanghai Composite — 2849,94 п. (+0,13%).

Нефть вновь под давлением. Восстановление спроса в США происходит медленнее, чем на это рассчитывали некоторые спекулянты. Статистика Минэнерго показала, что на неделе до 22 мая коммерческие запасы нефти выросли на 7,9 млн бар. до 534,4 млн бар., что на 13% выше среднего показателя за пять лет. Запасы бензина упали на 0,7 млн бар., а дистиллятов увеличились на 5,5 млн бар. Средний показатель поставок на рынок за четыре недели составил: 16,2 млн бар. в сутки общих топливных поставок, или —20,1% за год; 7,0 млн бар. бензина в сутки, или —25,7% за год; а также 3,5 млн бар. дистиллятов в сутки, или —13,6% за год. Меж тем, добыча в США сократилась за неделю на 100 тыс. бар. до 11,4 млн бар. Это на 1,7 млн бар. меньше пиковых значений. Впрочем, нельзя весь пессимизм рынка записывать лишь на счёт американского потребителя. Заявления Д. Трампа по Китаю создают множество рисков, включая возвращение торговой конфронтации в условиях слабой экономики из-за COVID-19. В отличие от нефти динамика золота вновь позитивная. Резервы SPDR Gold Trust выросли на 0,6 тонн до 1119,63 тонн. Накануне президент ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс говорил о наличии у ФРС более мощных инструментов, чем негативные ставки. Естественно, что подобные слова расцениваются в качестве готовности к дальнейшим количественным стимулам. Баланс ФРС продолжает расти. К среде 27 мая он расширился до $7,1 трлн. Рост несколько замедлился, но пока нет никаких оснований ожидать обратной динамики. К 9:00 мск Brent — $35,71 (-0,89%), WTI — $33,21 (-1,48%), Золото — $1734,8 (+0,38%), Медь — $5317,57 (-0,06%), Никель — $12190 (-0,46%).

Индекс доллара снижался на 0,2% до 98,19 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,67% по сравнению с 0,70% накануне. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,11 (+0,22%), GBP-USD — $1,235 (+0,24%), USD-JPY – 107,11 (-0,46%).

Фон перед стартом торгов в России тревожный. С одной стороны, слабеет доллар, а другой индикатор тревожности – японская иена, напротив, укрепляет свои позиции. Нефть в минусе, как и промышленные металлы. Ситуация неопределённости сохранится до пресс-конференции Д. Трампа по Китаю. Впрочем, даже после этого рынки могут сосредоточить своё внимание на возможном ответе Пекина. Конечно, ФРС продолжает подчёркивать готовность предоставлять рынкам ликвидность, но не все проблемы можно решить «печатным станком». В начале дня на отечественном рынке может наблюдаться неуверенность. Под давлением окажутся бумаги нефтяников, да и металлургов из-за опасений относительно нового торгового конфликта США и КНР.