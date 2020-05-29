Российский рынок акций и курс рубля в пятницу приостановят рост на негативном внешнем фон. Снижение цен на нефть и большинства азиатских бирж на фоне эскалации напряженности между США и Китаем не способствует покупкам на рынке акций РФ и укреплению рубля.

При этом сильных движений на российском фондовом и валютном рынке в начале торгов не ожидается.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов возможна приостановка повышения по индексу РТС, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

Аналитик отмечает, что активность покупателей на рынках акций в целом снизилась перед выступлением президента США Дональда Трампа на тему отношений с Китаем, которое ожидается позже в пятницу. Кроме того, глава ФРС вечером примет участие в онлайн-дискуссии с серией вопросов и ответов.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" полагает, что индекс Мосбиржи в начале дня мало изменится и будет торговаться в районе 2770-2800 пунктов. Динамика будет определяться преимущественно внешним фоном.

На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 70-70,5 рубля за доллар, считает Старцев.

Константин Кочергин из банка "Восточный" предполагает, что рубль в пятницу будет торговаться в коридоре 70,1-70,7 рубля за доллар.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы в четверг закрылись в минусе на фоне растущей напряженности между США и Китаем и внутренней статистики по ВВП и рынку труда.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей ранее в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге. При этом Трамп ранее предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия в Гонконге.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,22-0,31%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также преимущественно в минусе. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 0,69%, японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 0,27%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,09%. При этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite слабо растет — на 0,1%.

Нефть дешевеет на 0,86% — до 35,72 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,25% — до 1,11 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ заметно вырос по итогам четверга на фоне улучшения конъюнктуры на зарубежных биржах. Рост рынка нефти и западных фондовых индексов поддержали котировки российских акций.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подскочил на 1,42% — до 2779,98 пункта, индекс РТС — на 2,44%, до 1241,77 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 53 копейки — до 70,48 рубля, евро — на 5 копеек, до 78,1 рубля, следует из данных Московской биржи.