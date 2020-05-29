Полюс должен опубликовать свои финансовые результаты 1 июня. Мы прогнозируем, что выручка составит $871 млн (-32% кв/кв), EBITDA — $584 млн (-34% кв/кв), а скорректированная чистая прибыль — $397 млн (-24% кв/кв). На результаты Полюса окажут влияние как рост цен на золото (+7% кв/кв до $1 592/унц.), так и увеличение себестоимости производства. Мы сохраняем оптимистичный взгляд на золото и наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полюсу, который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 7.9x. Потенциальные перебои с производством на Олимпиаде в связи с COVID-19 являются основным риском для инвестиционного кейса компании.