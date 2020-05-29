EBITDA сократилась на 54% год к году. Вчера Газпром нефть (SIBN RX – ДЕРЖАТЬ) представила отчетность за 1 кв. 2020 г. по МСФО и провела телеконференцию по итогам квартала. Выручка снизилась на 12% год к году и на 16% квартал к кварталу до 515 млрд руб. (7,75 млрд долл.) – на 0,9% выше нашей оценки и на 0,5% ниже рыночных ожиданий. EBITDA, рассчитанная как сумма операционной прибыли и амортизации, упала на 54% год к году и на 47% квартал к кварталу до 72,4 млрд руб. (1,09 млрд долл.), что на 4,7% ниже нашей оценки и на 0,6% – прогноза рынка. В долларовом выражении EBITDA снизилась на 54% и 49% соответственно. Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 12,6 п.п. относительно уровня годичной давности и на 8,3 п.п. к предыдущему кварталу до 14,1%. Чистый убыток составил 13,8 млрд руб. (0,21 млрд долл.), превысив наши и рыночные ожидания, предполагавшие убыток в 10 млрд руб. и 9 млрд руб. соответственно.

Снижение цен на нефть и нефтепродукты – причина падения выручки и EBITDA. Основным фактором снижения выручки год к году и квартал к кварталу было падение цен на нефть и нефтепродукты на мировых рынках. Средняя цена Urals на рынке северо-западной Европы и Средиземноморья снизилась на 24% год к году и на 22% квартал к кварталу до 48 долл./барр., а в рублевом выражении – на 24% и 19% до 3,19 тыс. руб./барр. Снижение цен на основные нефтепродукты квартал к кварталу было близким к Urals, за исключением мазута, средняя цена которого мало изменилась. По нашим расчетам, снижение цены Urals в рублях, очищенной от экспортной пошлины и базовой ставки НДПИ, составило в 1 кв. 2020 г. 34% год к году и 24% квартал к кварталу до 1,08 тыс. руб./барр. При сохранении затрат на добычу, переработку и транспортировку на уровне, близком к 4 кв., это снижение привело к более значительному падению EBITDA. Мы полагаем, что сегмент переработки не оказал заметной поддержки корпоративной EBITDA в 1 кв. Ухудшение операционной прибыли зависимых компаний и динамика курсовых разниц привели к чистому убытку.

Положительный СДП благодаря оборотному капиталу и снижению капзатрат. Операционные расходы компании сократились квартал к кварталу на 22% до 62,7 млрд руб. (0,94 млрд долл.), коммерческие и административные – на 23% до 27,2 млрд руб. (0,41 млрд долл.). Однако налоги, кроме налога на прибыль, выросли на 11% за квартал до 157 млрд руб. (2,4 млрд долл.), экспортные пошлины – на 10% до 19,9 млрд руб. (0,30 млрд долл.). Недооценка роста налогов и пошлин объясняет нашу завышенную оценку EBITDA. Переоценки, вызванные падением цен на нефть, привели к большему, чем мы ожидали, чистому убытку. Операционный денежный поток (ОДП) до изменения оборотного капитала снизился на 59% год к году и на 56% квартал к кварталу до 53,6 млрд руб. (0,81 млрд долл.). Благодаря положительной динамике оборотного капитала ОДП уменьшился не так значительно – только на 21% и на 10% соответственно до 134 млрд руб. (2,01 млрд долл.). Капитальные затраты выросли на 37% год к году до 112 млрд руб. (1,68 млрд долл.), но сократились на 29% квартал к кварталу вследствие сезонности. Рост капзатрат год к году произошел в основном в сегменте разведки и добычи дочерних компаний. Благодаря сезонному снижению капзатрат СДП был положительным – 22,1 млрд руб. (0,33 млрд долл.), хотя в 4 кв. он был отрицательным – минус 9,4 млрд руб. (0,15 млрд долл.).

Добыча может быть восстановлена при снятии ограничений. Компания оптимизирует добычу, останавливая ее в основном на низкодебитных скважинах, которые уже планировалось вывести из эксплуатации в краткосрочной перспективе. Около 90% скважин, добыча которых приостанавливается, переводятся на временную консервацию сроком до шести месяцев с закачкой нейтральной жидкости и без подъема оборудования. Еще 5–10% скважин переводятся в режим с постоянным мониторингом пластового давления. Только менее 5% останавливаемых скважин полностью консервируются. Таким образом, компания ожидает, что сможет практически полностью восстановить добычу после снятия ограничений ОПЕК+. Сейчас уровень ее добычи уже соответствует требованиям Минэнерго в рамках сделки, дополнительных сокращений в июне не планируется. В период ограничений Газпром нефть продолжит развивать гринфилды и новые месторождения в регионах с развитой инфраструктурой («внутренние гринфилды»). При этом оптимизация добычи и переработки продолжается, и планы по капзатратам и объемам добычи и переработки уточняются. Мы рекомендуем ДЕРЖАТЬ акции Газпром нефти.