Вчера рынок рублевых облигаций отыграл часть потерь среды. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась на 2 б.п. – до 5,55% годовых. Российские евробонды также немного подросли в цене вместе с Бразилией и Мексикой. Доходность Russia`29 – снизилась на 1 б.п. – до 2,40% годовых.

Инвесторы отыгрывают постепенное восстановление деловой активности в мире, а также новые бюджетные и монетарные стимулы. В США количество обращений за пособием по безработице в мае демонстрирует снижение. По опубликованным вчера данным за последнюю неделю число обращений составило 2,1 млн по сравнению с 2,4 млн на предыдущей неделе.

Банк Польши вчера снизил ключевую ставку на 40 бп до 0,1% годовых и отметил, что продолжит выкуп государственного и квази-государственного долга. ЦБ Южной Кореи снизил ставку на 25 б.п. до исторического минимума — 0,5% годовых. Также, регулятор объявил о наличии планов по скупке госдолга.

Также оптимизм инвесторов поддерживает объявленный на этой неделе план по поддержке экономики еврозоны на 750 млрд евро.

При наличии позитивных факторов рост цен российских облигаций сдерживается эскалацией отношений между США и Китаем. Сегодня Д. Трамп проведет пресс-конференцию на которой объявит о новых санкциях, которые могут быть введены в отношении Китая. Ожидаются ограничения для отдельных чиновников и компаний, а также отмена торговых преференций для Гонконга в случае ослабления автономии региона со стороны Китая.

Учитывая внешний новостной фон сегодня ожидаем боковой динамики в российских облигациях.

В корпоративном сегменте сегодня проведут сбор заявок на новые облигации 5 компаний: Металлоинвест, Русал, МРСК Центра, МРСК Центра и Приволжья, КАМАЗ, Евроторг. По соотношению риск/доходность считаем интересным предложение Евроторга (-/В-/В) со ставкой купона в диапазоне 9,3 — 9,5% на 5 лет с амортизационным графиком погашения. Рекомендуем покупку при ставке купона от 9,1% годовых.