Динамика в российских облигациях сегодня будет боковой
Вчера рынок рублевых облигаций отыграл часть потерь среды. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась на 2 б.п. – до 5,55% годовых. Российские евробонды также немного подросли в цене вместе с Бразилией и Мексикой. Доходность Russia`29 – снизилась на 1 б.п. – до 2,40% годовых.
Инвесторы отыгрывают постепенное восстановление деловой активности в мире, а также новые бюджетные и монетарные стимулы. В США количество обращений за пособием по безработице в мае демонстрирует снижение. По опубликованным вчера данным за последнюю неделю число обращений составило 2,1 млн по сравнению с 2,4 млн на предыдущей неделе.
Банк Польши вчера снизил ключевую ставку на 40 бп до 0,1% годовых и отметил, что продолжит выкуп государственного и квази-государственного долга. ЦБ Южной Кореи снизил ставку на 25 б.п. до исторического минимума — 0,5% годовых. Также, регулятор объявил о наличии планов по скупке госдолга.
Также оптимизм инвесторов поддерживает объявленный на этой неделе план по поддержке экономики еврозоны на 750 млрд евро.
При наличии позитивных факторов рост цен российских облигаций сдерживается эскалацией отношений между США и Китаем. Сегодня Д. Трамп проведет пресс-конференцию на которой объявит о новых санкциях, которые могут быть введены в отношении Китая. Ожидаются ограничения для отдельных чиновников и компаний, а также отмена торговых преференций для Гонконга в случае ослабления автономии региона со стороны Китая.
Учитывая внешний новостной фон сегодня ожидаем боковой динамики в российских облигациях.
В корпоративном сегменте сегодня проведут сбор заявок на новые облигации 5 компаний: Металлоинвест, Русал, МРСК Центра, МРСК Центра и Приволжья, КАМАЗ, Евроторг. По соотношению риск/доходность считаем интересным предложение Евроторга (-/В-/В) со ставкой купона в диапазоне 9,3 — 9,5% на 5 лет с амортизационным графиком погашения. Рекомендуем покупку при ставке купона от 9,1% годовых.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200529/831535912.html