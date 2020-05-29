Давление на длинные выпуски ОФЗ с фиксированным купоном вчера сохранилось на фоне недавней коррекции в нефти. На открытии торгов доходности длинных облигаций повысились на 1–3 бп и до конца дня оставались практически без изменений. Короткие бумаги показали более сильный результат благодаря тому, что локальные игроки продолжили реинвестировать значительные средства от погашения на этой неделе ОФЗ26214 с фиксированным купоном и купонных выплат по ОФЗ.

По итогам сессии годовые выпуски ОФЗ-25083 (YTM 4,6%) и ОФЗ-26205 (YTM 4,54%) снизились в доходности на 11–12 бп, годовой ОФЗ-26217 (YTM 4,66%) опустился в доходности на 4 бп, а доходность 2-летнего ОФЗ-26209 (YTM 4,75%) снизилась на 2 бп. С другой стороны, 14-летний ОФЗ-26225 (YTM 5,83%) и 13-летний ОФЗ-26221 (YTM 5,8%) прибавили в доходности по 3 бп. В среднем сегменте кривой ценовые движения практически отсутствовали. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже сократился до 39 млрд руб., что соответствует 0,9x среднедневного показателя за последний месяц. Наиболее активно торговались длинные бумаги, суммарный объем сделок с которыми составил 18 млрд руб.

На локальных рынках долга других развивающихся стран лидировали восточноевропейские бумаги – в частности, 10-летние облигации Венгрии снизились в доходности на 7 бп, а облигации Польши опустились в доходности на 20 бп в свете неожиданного решения Национального банка Польши понизить ключевую ставку на 50 бп. Доходность 10-летних облигаций ЮАР снизилась на 4 бп, в то время как длинные облигации Колумбии, Индонезии и Бразилии закрылись ростом доходностей на 2–4 бп. По данным Национального расчетного депозитария, в среду позиции нерезидентов в ОФЗ сократились на 16 млрд руб. Произошедший отток носил технический характер и в основном отражал эффект от погашения ОФЗ-26214, в котором на долю иностранных инвесторов приходилось 10,3 млрд руб. Данные НРД также указывают на то, что некоторые игроки могли переложиться из 7-летнего ОФЗ-26207, отток инвестиций из которого составил 7 млрд руб., в 6-летний ОФЗ-26226 – в нем позиции нерезидентов увеличились на 6,7 млрд руб.

Зампред Банка Росси Ксения Юдаева на вчерашнем онлайн-брифинге заявила, что ЦБ видит потенциал для смягчения денежно-кредитной политики, которое должно способствовать возвращению инфляции к цели в среднесрочном периоде. При этом Юдаева подтвердила точку зрения Банка России о том, что в текущей ситуации преобладают проинфляционные риски. В целом ее комментарии согласуются с последними заявлениями Банка России. Вчера же регулятор опубликовал последние данные об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса: по оценкам ЦБ, в апреле инфляционные ожидания снизились на фоне укрепления рубля и снижения спроса. Снижение инфляционных ожиданий подкрепляет наше предположение о том, что в июне–июле Банк России понизит ключевую ставку в общей сложности на 100 бп. Наша количественная модель ОФЗ указывает на то, что потенциальное снижение ставки на 100 бп пока не в полной мере заложено в цены ОФЗ. Исходя из этих соображений, мы по-прежнему рекомендуем Покупать 5-летний ОФЗ-26229 (YTM 5,13%) с целью по доходности в 5%.



