Вчера превалировали покупки в коротких ОФЗ. Вероятно, поддержку короткому отрезку кривой ОФЗ продолжало оказывать крупное погашение ОФЗ на 231,7 млрд руб., состоявшееся накануне. Основные биржевые обороты наблюдались в ОФЗ 26205 и ОФЗ 25083 с погашением в 2021 г., а также в ОФЗ 26220, погашаемых в 2022 г., доходности этих выпусков снизились в среднем на 5–10 б.п.

Что касается самых длинных облигаций серий 26225 (погашение 2034 г.) и 26230 (2039 г.), то в них превалировали продажи, в результате доходности этих бумаг прибавили в среднем 1–2 б.п. Таким образом, угол наклона кривой вчера несколько увеличился. Биржевой оборот был умеренным, достигнув 39 млрд руб.

Вчера ближе к вечеру рубль стал заметно укрепляться, вплотную приблизившись к психологически важной отметке 70 руб./долл. благодаря дорожающей нефти, которая чуть позже скорректировалась, и рубль, соответственно, тоже. Если на валютном рынке рубеж в 70 руб./долл. будет пройден, то это может оказать дополнительную поддержку сегменту рублевых госбумаг.