Минэкономразвития только что представило оценку российского ВВП за апрель, который снизился на —12% г/г. Эта цифра соответствует нашей точке зрения о том, что снижение российского ВВП, вызванное введением карантинных мер, вряд ли будет столь же глубоким, как в странах с развитой экономикой. В то же время за этой цифрой стоит очень сильное снижение оборота розничной торговли на 24% г/г по итогам апреля, которое оказалось ниже наших ожиданий.

Поскольку карантинные меры в России в мае сохраняются, мы вынуждены понизить свой прогноз снижения на этот год ВВП с —1% до —3%.