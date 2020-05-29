Газпром нефть вчера представила слабые финансовые результаты за 1К20 – выручка, которая в целом соответствует консенсус-прогнозу (она оказалась на 0,8% ниже его и снизилась на 12,2% г/г), составила 514,6

млрд руб., тогда как чистый убыток составил 13,8 млрд руб. против чистой прибыли 108 млрд руб. в 1К19. Это немного ниже консенсус-прогноза агентства Bloomberg (-13 млрд руб.). EBITDA преподнесла позитивный сюрприз, опередив консенсус-прогноз на 7,2% и составив 81 млрд руб., что на 55% ниж е г/г на фоне слабых цен на нефть и нефтепродукты, а также негативного эффекта отложенной эк спортной пошлины. Скорректированная EBITDA (в том числе сокращение доли в EBITDA совместных предприятий) продемонстрировала снижение в два раза г/г в 1К20 до 99 млрд руб., скорректированное динамикой СП, показавших пропорциональное снижение как в сегменте добычи, так и в сегменте переработки. В сочетании с неблагоприятной динамикой курсовых разниц (37 млрд руб. г/г) и списания (8 млрд руб. по статье износ и амортизация) на фоне ослаблений курса рубля и переоценк и добывающих активов, чистая прибыль опустилась в отрицательную зону и продемонстрировала чистый убыток.

Тем не менее, на фоне роста капитальных расходов на 36% г/г до 112 млрд руб., 75 млрд руб. из которых пришлось на сегмент разведки и добычи (что на 50% выше г/г как по зрелым месторождениям, так и по новым проектам), компания смогла сгенерировать позитивный СДП на уровне 22 млрд руб., который, впрочем, оказался на 75% ниже уровня 1К19.

Отношение чистого долга к EBITDA остается на весьма низком уровне – 0,9x против 0,7x по итогам 4К19, тогда как средняя процентная ставка снизилась на 50 б. п. до 5,68% (против 6,18% на конец 2019 г.).

Несмотря на слабые в целом цифры в отчете о прибылях и убытках, компания продемонстрировала умеренную

устойчивость своей операционной деятельности в условиях сложной макроэкономической ситуации – мы считаем, что неденежный эффект на чистую прибыль, вероятно, изменит свой знак на противоположный в 2П20 по мере ребалансировки нефтяного рынка. Однако мы отмечаем, что акции Газпром Нефти сдержано отреагировали на публикацию отчетности компании, следуя динамике цен на нефть. Это говорит о том, что в период сильных волнений на глобальных рынках инвесторы руководствуются фундаментальными факторами, придавая меньшее значение результатам компании.