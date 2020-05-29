Спрос на газ в Европе, как ожидает компания, в 2020 году сократится на 30-40 млрд куб. м не только из-за карантинных ограничений, но и в связи с теплой погодой во время предыдущего отопительного сезона (в 1К20 спрос упал на 7 млрд куб. м).

Ребалансировка рынка, вероятно, будет достигнута за счет сокращения поставок, а не благодаря росту спроса. Впрочем. росту спроса может помочь то, что летом спрос может оказаться выше обычных уровней, а следующей зимой погода нормализуется. На данный момент объем газа в хранилищах на 29 млрд куб м превышает средние значения за много лет, что в краткосрочно перспективе окажет давление на цены газа в хабах.

Газпром ожидает сокращения поставок СПГ в США, несмотря на ввод в эксплуатацию новых мощностей, и полагает, что это сыграет ключевую роль в ребалансировке рынка. При текущих ценах эти поставки убыточны. По оценке компании, совокупные объемы СПГ в 220 году окажутся на уровне прошлого года или немного выше. Как ожидается, экспорт Газпрома сократится с 191 млрд куб. м в 2019 году до 167 млрд куб. м в 2020 (что близко к уровню, при котором действует обязательство компании "бери или плати").

Представители компании оптимистично прокомментировали роль газа в сокращении выбросов углекислого газа в Европе, потребление газа, вероятно, останется на том же уровне, несмотря на развитие возобновляемых источников энергии, т.к. сокращения внутренней добычи не удастся достичь лишь за счет СПГ. Также продолжится процесс перехода с угля на газ на фоне низких цен на газ и поддержку регуляторов в Европе.

Газпром ожидает, что восстановление цен на газ начнется к концу 2К20, а в четвертом квартале они составят в среднем $130 за тыс. куб. м (по сравнению с чуть более $100 за тыс. куб. м в апреле и $160 за тыс. куб. м в 1К20). Сценарий отрицательных цен на газ считается маловероятным. Экспортные цены на 2020 год прогнозируются на уровне $133 за тыс. куб. м. Цены для портфеля контрактов основаны по большей части на ценах на месяц/квартал/сезон веред. Цены на сутки вперед применяются лишь для 3% долгосрочного портфеля компании. Цены совокупного портфеля предполагают премию примерно $1/млн БТЕ к ценам на месяц вперед.

В компании ожидают сохранения прибыльности газового экспорта даже в условиях низких цен второго квартала из-за низких операционных расходов.

Предполагается, что объемы поставок через "Силу Сибири" останутся в соответствии с контрактными обязательствами: в 2020 году — на уровне 4-5 млрд куб. м, в 2021 — 10 млрд куб. м, в 2022 — 15 млрд куб. м. На прибыль должны позитивно повлиять контрактное ценообразование с привязкой к ценам на нефть, принцип "бери или плати", налоговые льготы для Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, а также отсутствие дополнительных транспортных расходов после пересечения границы (в отличие от поставок на европейском направлении.

Представленная оценка перспектив газового рынка в основном соответствует нашим ожиданиям. С учетом текущей конфигурации форвардной кривой мы полагаем, что средняя цена реализации газа компании в 2020 году будет близка к $135 за тыс. кубометров, при этом на апрель — май мы моделируем среднюю цену около $100 за тыс. кубометров. Вполне логично, что Газпром стремится минимизировать потери в текущем году за счет спотовых продаж и что рентабельность для него важнее объемов реализации.

Показатели за первый квартал 2020 года, вероятнее всего, будут сравнительно высокими, поскольку цена газа за январь — март составила около $160 за тыс. куб. м — реально он подешевел лишь во втором квартале. Избыток газа в европейских хранилищах является существенным поводом для беспокойства по поводу цен в краткосрочной перспективе. Поставки СПГ росли с начала 2020 года, более показательными будут летние месяцы — если поставщикам СПГ удастся сократить отгрузку, чтобы минимизировать свои убытки.



