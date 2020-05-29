Фондовые индексы США провели всю сессию 28 мая в области положительных значений, прибавляя в пределах 1%, однако в самом конце торгов произошел разворот вниз, поэтому они закрылись в минусе. S&P500 опустился на 0,21%, до 3030 пунктов. Больше других потеряли энергетические и финансовые компании, а также акции соцсетей после угрозы Трампа закрыть Twitter.

Рынки встревожило сообщение о том, что президент Дональд Трамп собирается провести пресс-конференцию по Китаю 29 мая. Противостояние между Штатами и КНР обострилось в связи с угрозой для автономии Гонконга со стороны Пекина.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют слабость под влиянием нового витка напряженности между КНР и США и атаки Трампа на соцсети. Инвесторы ждут пресс-конференцию американского президента, на которой он может объявить об ответных мерах в связи с принятием Пекином закона о госбезопасности Гонконга. Среди возможных мер обсуждаются отмена преференций для автономии в торговле, заморозка активов или блокировка транзакций китайских властей. Все эти шаги грозят отрицательно сказаться на глобальной экономике.

Кроме того, обостряется конфликт между администрацией Белого дома и социальными медиа. Сегодня Трамп намерен подписать указ об ослаблении защиты соцсетей от ответственности за пользовательский контент, что оказывает давление на акции технологических гигантов. Минюст США заявил, что готовит законопроект, который дополнит положения указа президента. А представители социальных медиа планируют совместный иск против указа на основании Первой поправки к Конституции США о свободе слова.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис опускается ниже 0,7%. Июльский фьючерс на Brent торгуется под отметкой $35. Золото поднимается выше $1720 за унцию. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов попробует удержаться выше 3000 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по личному потреблению за апрель. Консенсус предполагает падение расходов и доходов на 12,6% и 6,5% соответственно, что отражает негативное влияние пандемии. Базовый показатель инфляции замедлится до 1,1%, доказывая, что экономика сейчас больше подвержена дефляционными рисками чем инфляционным. Кроме того, состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который примет участие в вебкасте, на котором ожидаются новые подробности о перспективах монетарной политики.

Технически S&P500 выглядит уверенно. Индекс преодолел значимый уровень сопротивления — 200-дневную среднюю в районе 3000 пунктов с подтверждающими сигналами моментума. Индикатор RSI обновил максимум вместе с рынком. Индикатор MACD остается в плюсе, свидетельствуя об усиливающемся моменте. Все это снижает вероятность новой волны продаж и увеличивает шансы на продолжение ралли.