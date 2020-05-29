Вчера МЭР опубликовало оперативную оценку ВВП за апрель (-11,9% г./г.). Оценка проводится на основе данных месячной статистики и не включает значительную часть экономики, по которой нет оперативных данных (в первую очередь, по государственному сектору – образование, здравоохранение, оборона, социальная сфера, а также по финансовому). В обычное время точность такой оценки ВВП достаточно высока, но сейчас, как мы полагаем, данные могут разойтись с оценками Росстата (первые данные за 2 кв. выйдут не раньше августа). Тем не менее, масштаб просадки существенно не поменяется, и оценки МЭР уже позволяют сделать предварительные выводы о том, что первые последствия «коронакризиса» для России оказались слабее ожиданий и значительно меньше, чем, например, в США. В России, судя по апрельским данным, падение экономики вряд ли сильно превысит 10% г./г. во 2 кв.

Исходя из данных МЭР, почти все ключевые отрасли просели в апреле, что неудивительно в условиях действующих ограничений, режима самоизоляции, а также падения спроса на большинство экспортных товаров. Фактически единственным исключением стала продукция сельского хозяйства (+3,1% г./г.), отрасль как раз поддержал экспорт.

При этом основная масса отраслей упала не столь значимо. Мы уже отмечали достаточно умеренную просадку промышленности (-6,6% г./г.), сравнительно небольшое падение показали и другие отрасли – транспортный сегмент (-6% г./г.), строительство (-2,3% г./г.). В целом можно отметить, что если бы не падение оптовой и розничной торговли (ее негативный вклад оказался самым существенным) и ухудшение собираемости налогов (они наряду с добавленной стоимостью включаются в ВВП), то просадка экономики была бы гораздо меньше.

Пока, судя по оперативным индикаторам, ситуация вряд ли ухудшится в ближайшие месяцы (обрабатывающая промышленность в мае уже чувствовала себя немного лучше, были сняты ограничения со строительного сегмента). Негатива в мае добавит старт ограничений по соглашению ОПЕК++, но мы полагаем, что цифры по экономике в целом по итогам мая могут оказаться более позитивными, чем в апреле.

По итогам этого года мы сохраняем наш прогноз по ВВП на уровне —5% г./г. Пока же за 4 месяца экономика просела на ~2% г./г.