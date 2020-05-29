Жадность фраера сгубила. Известно же, что жадность до добра не доводит. А все последние дни, когда рынок рос и рос исключительно на радостях от свежего воздуха, было понятно, что так продолжаться долго не может. Согласитесь, что для роста должны быть какие-то более веские основания, чем оптимизм, возникающий всего лишь от прогулки по парку или же от чашечки свежего кофе, выпитого в уличной кафешке. И поэтому итоги вчерашних торгов вполне закономерны — рынку нужна была пауза и мы ее получили.

С чисто технической стороны это даже хорошо — выпустили немного пар и теперь, в случае чего, будет все же легче продолжать идти в гору. Если, конечно, инвесторы наберутся смелости это сделать.

А в целом же вчерашние торги прошли под диктовку спекулянтов, которые начали активно фиксировать прибыль именно в тех акциях, которые были основными драйверами роста в предыдущие дни и прежде всего в акциях промышленных компаний и акциях компаний, работающих в финансовом секторе. Так что все те, кто еще в начале недели был на коне, вчера были с грохотом сброшены на землю. Однако будем надеяться, что они не разбились в пух и прах и скоро вновь воспрянут духом.

Но как чаще всего бывает, против любого негатива есть и свой позитив. Вчера на светлой стороне выступали акции медицинских компаний, которые в среднем выросли на 1,09%. Лучше них смотрелись только акции коммунальных компаний, подорожавшие в среднем на 2,28%.

И все же больший интерес в настоящее время вызывает именно медицина и все, что с ней связано. Одними из лидеров в секторе здравоохранения и биотехнологий были вчера акции компании Alexion Pharmaceuticals (ALXN, +7,80%), которые взлетели почти на 8% на информации о том, что компания по некоторым данным достигла важного и принципиального соглашения со своим конкурентом компанией Amgen (AMGN, —0,30%) по поводу основного лекарственного препарата ALXN — иммунодепрессанта Soliris. Подробности этого соглашения еще не известны, но инвесторы надеются, что пресс, который давил на эти акции в связи с судебным процессом, ослабнет и давление сойдет на нет, а Alexion сможет избежать значительной потери своих доходов.

А вот одними из главных лузеров по итогам вчерашнего дня стали акции нефтедобывающих компаний, которые дружно «нырнули в прорубь» с потерей от 3 до 7 процентов своей капитализации, на фоне совершенно неожиданных данных о значительном росте запасов сырой нефти за прошедшую неделю почти на 8 млн. баррелей

Инвесторы явно смущены. Старое топливо для роста, судя по всему, иссякает, а вот нового пока нет. Кроме того, есть целый ряд внешних факторов, которые явным образом дестабилизируют ситуацию и таят в себе потенциальную опасность эскалации напряженности.

Во-первых, это закон китайских властей по поводу ужесточения мер безопасности в Гонконге, который, как считают специалисты, приведет к нарушению Договора о Гонконге от 1997 года. И можно даже к гадалке не ходить, чтобы предположить, что реакция на это со стороны мирового сообщества будет очень жесткой и антикитайской.

Во-вторых, набирающая силу волна протестов и беспорядков в Миннеаполисе, где уже введен режим ЧП и возможно даже введение войск, может привести к совершенно непредсказуемым последствиям в том числе и в сфере финансов.

Однако пока, к счастью, инвесторы не особо обращают внимание на эти «мелкие» неприятности. Но как часто бывает, мелкие неприятности могут быстро перерасти в большие проблемы.

Если же говорить об общем настроении участников рынка в последний день недели, то оно фактически аналогично вчерашнему — осторожность и явное желание немного снизить градус рисков. А это в свою очередь приводит к желанию инвесторов немного зафиксировать прибыль, полученную в предыдущие дни. Скорее всего именно в таком относительно спокойном и немного негативном ключе и пройдут сегодня торги.

Из интересных историй сегодняшнего дня стоит, пожалуй, выделить участие Председателя ФРС Джерома Пауэлла в дискуссии, организованной Принстонским университетом. Начнется эта дискуссия в 18-00 по московскому времени. Однако ожидать от Пауэлла каких-то новых откровений точно не стоит и скорее всего она вряд ли слишком уж сильно может повлиять на ход торгов. И поэтому общие цели на текущий день — удержать существующие уровни с небольшой допустимой просадкой котировок в пределах обычного для таких случаев — от полупроцента до процента. Обороты на торгах скорее всего будут ниже средних значений. И при этом глобальные инвесторы пока явно не спешат входить в рынок и предпочитают сейчас оставаться в стороне, занимая выжидательную позицию и по вопросам, связанным с американо-китайскими отношениями, и по вопросам темпов восстановления мировой экономики.