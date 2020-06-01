Американские биржевые площадки в пятницу закрылись по-разному. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,48%, закрывшись на отметке 3044,31 пункта; промышленный индекс Dow Jones потерял 0,07%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,29%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на четыре базисных пункта, до 0,65%, что стало самым низким показателем за две недели. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта, до −0,45% — самое большое падение за 3 недели.

В ходе весьма волатильной торговой сессии игрокам удалось вывести биржевые индикаторы в плюс, чему способствовали заявления Трампа по Китаю, которые не содержали новых драконовских мер в отношении Поднебесной. Кроме того, американский президент не ввел санкции в отношении китайских чиновников, как это предполагалось ранее, и ничего не сказал насчет пересмотра торговой сделки. Это частично сняло напряженность, в которой находились инвесторы из-за ситуации вокруг Гонконга. В свою очередь рынки поддержал глава ФРС США Джером Пауэлл, подтвердивший обещание использовать все доступные инструменты для укрепления экономики в условиях пандемии коронавируса. Индекс S&P 500 завершил май на мажорной ноте, однако с учетом достигнутых высот все больше экспертов склоняются к мнению, что сейчас очень большой разрыв между оценками биржевых индикаторов и фундаментальными оценками компаний.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 4,39% и закрылись на отметке $37,75. Поддержку цене оказали данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым за неделю, завершившуюся 25 мая, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось еще на 15 единиц, до 222 штук. Показатель снижается 11 недель подряд, обновляя минимумы 2009 года.

Для рынка нефти ключевым событием в июне станет министерская встреча стран ОПЕК+, на которой будет решаться вопрос о продлении сроков заключенного в апреле соглашения по сокращению добычи нефти. Россия хочет начать наращивать добычу нефти с июля, как это предусмотрено ранее достигнутым соглашением, в то время как большинство стран ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией выступают за решение не увеличивать добычу еще как минимум два месяца. Однако с у учетом специфики отрасли, российским нефтедобытчикам невыгодно и довольно трудно идти на увеличение сроков по сокращению добычи, в связи с чем грядущая встреча ОПЕК+ может стать не менее сложной, чем предыдущая, и для сохранения сделки потребуются компромиссные решения. Сейчас министры ОПЕК+ обсуждают перенос встречи на 4 июня, вместо запланированных ранее 9—10 июня.

В пятницу индекс Мосбиржи снизился на 1,62%, закрывшись на отметке 2734,83 пункта. Индекс РТС упал на 1,77%, завершив торги на уровне 1219,76 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2680 и 2600 пунктов, основное сопротивление — 2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 120000 и 118000 пунктов, сопротивления — 122000 и 125000 пунктов.

Рубль, отыгравший часть потерь марта и апреля благодаря росту цен на нефть и поддержке ЦБ РФ, приостановил свое укрепление вблизи отметки 70 за доллар, которая может стать локальным пределом укрепления. И хотя пробой уровня 70 не стоит сбрасывать со счетов, с учетом растущих рисков коррекции на глобальных финансовых и сырьевых площадках, для пары доллар/рубль в среднесрочной перспективе по-прежнему остается актуальным диапазон 70—71,50.