В пятницу высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в минусе – участники рынка ожидали выступления президента США на тему отношений с Китаем и временно сократили активность на фондовых рынках в целом. В итоге Татнефть (TATN) подешевела на 5.8%, Новатэк (NVTK) – на 5.0%, ММК (MAGN) – на 3.3%, Алроса (ALRS) – на 2.9%, Транснефть (TRNFP) и Лукойл (LKOH) – на 2.8%. Между тем некоторое восстановление спроса на «защитные» активы оказало поддержку котировкам акций Полюса (PLZL, +2.9%).

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Обыкновенные акции Ставропольэнергосбыта (STSB) подорожали на 19.9%, Рязаньэнергосбыта (RZSB) – на 10.0%, Россетей (RSTI) – на 4.5%. Тем временем Северо-западное морское пароходство (SZPR) подешевело на 6.4%, Томская распределительная компания (TORS) – на 5.4%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС, но достаточных оснований для выхода из консолидации пока не наблюдается.

Характер выступления Д. Трампа в отношении Китая оказался не столь жестким, как ожидали многие участники рынка, что способствует восстановлению «спроса на риск» после небольшой паузы. Вместе с тем, траектория восстановления реальной экономики после шока, вызванного ограничительными мерами в связи с пандемией, остается фактором неопределенности, который пока не позволяет говорить об устойчивом подъеме на рынке акций.

На валютном рынке в начале торгов возможно «тестирование» психологически важного уровня 70.0 по паре доллар-рубль на фоне ослабления курса доллара к корзине валют (индекс DXY находится вблизи 98.0 пунктов).