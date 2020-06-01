Предыдущая торговая неделя на российском рынке акций завершалась снижением. В пятницу прошла распродажа широким фронтом, индекс МосБиржи потерял 1,6%. Наблюдалось общее ухудшение внешнего фона за исключением позитивной динамики цен на нефть.

На пятничном аукционе закрытия прошли высокие объемы и фиксировались сильные отклонения котировок некоторых акций от реальных рыночных цен из-за вступающих с 1 июня в силу итогов ребалансировки индекса MSCI Russia. Лидеры и аутсайдеры пятницы не отражают реальной расстановки сил, сложившихся к завершению сессии.

Общий расклад по индексу МосБиржи пока остается прежним. В последние дни было предпринято несколько безуспешных попыток преодолеть область сопротивления 2780–2815 п. В результате сформировался локальной боковой коридор, который и сегодня остается актуальным. Несмотря на стабильную динамику цен на нефть, оснований для мощного импульса роста с преодолением обозначенной выше зоны торможения пока недостаточно. Сегодня открытие торгов может пройти на положительной территории, но о подъеме выше 2780–2815 п. говорить сложно.

Что касается ближайших уровней поддержки, которые могут быть протестированы в случае ухудшения общего внешнего фона, то они расположены лишь около 2630 п.

Продолжить V-образное восстановление ключевым западным фондовым площадкам мешает сразу несколько болевых точек. В частности, продолжает наблюдаться ухудшение политических и торговых взаимоотношений между двумя крупнейшими экономиками мира: США и КНР.

Другим ключевым негативным драйвером выступает отсутствие устойчивого тренда по снижению числа заболевших коронавирусом в мире. По данным Johns Hopkins University, в субботу был установлен новый рекорд по числу зараженных за сутки: +134,7 тыс. человек. Среди крупнейших стран ускорение наблюдается в Индии и Бразилии. В США в последние три дня также остановился тренд на снижение числа заболевших. Плюс сохраняются риски второй волны. Например, похоже, что она уже реализуется в Иране.

Складывается впечатление, что рынки начинают игнорировать тему коронавируса. Не исключено, что это может быть временным явлением. При ухудшении общего сентимента новости о продлении жестких ограничительных мер в разных странах, а также сообщения о более медленных темпах снижения числа заболевших, могут становиться дополнительным фактором ускорения волн распродаж. Этот риск стоит учитывать.

Тема роста волнений и прошедших протестов в различных городах США в минувшие выходные пока не отражается в котировках фьючерсов на S&P 500. Этот фактор трейдеры не учитывают, рассчитывая на скорую нормализацию ситуации.

Цены на нефть сегодня находятся около локальных максимумов со времен мартовского обвала. Фьючерсы Brent с окончанием обращения в конце июня торгуются около $37,8. Ключевым локальным препятствием сейчас выступает только отметка в $40. Предпосылок для пробоя и устойчивого продолжения восстановления сейчас не наблюдается. Наоборот, растут риски временного торможения котировок.

Одной из центральных тем для рынка нефти является обсуждение возможности продления уровня сокращения добычи странами ОПЕК+ после июня. Сейчас производство снижено почти на 10 млн б/с, а с июля и до конца года эта планка должна опуститься до 8 млн б/с. Так вот сейчас цены на нефть поддерживают ожидания того, что члены ОПЕК+ сумеют на некоторый период продлить период коллективного снижения добычи на 10 млн б/с вместо 8 млн б/с.

Следующее заседание ОПЕК назначено на 9–10 июня. Но, согласно сообщению Reuters, встреча может быть перенесена на 4 июня. Если вдруг будет принято решение о продлении периода снижения добычи на текущем уровне после июня, то это может стать дополнительным фактором поддержки для фьючерсов Brent. Но в то же время отсутствие компромисса между участниками по этому вопросу способно спровоцировать локальную волну коррекции из-за несбывшихся ожиданий.

Тем временем статистика по числу активных нефтяных буровых установок в США от Baker Hughes вновь указала на их снижение, однако темпы замедляются. За неделю число буровых снизилось с 237 до 222 установок. В ближайшее время добыча в США может продолжить снижаться, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущие два месяца.

Курс USD/RUB на фоне положительной динамики нефтяных цен приближается к круглой отметке 70. Спуск в диапазон 68–70 допустим, но может быть временным. В среднесрочной перспективе относительно справедливые равновесные уровни по USD/RUB, на мой взгляд, находятся выше 71.

Среди запланированных корпоративных событий сегодня можно выделить лишь публикацию отчета по МСФО за I квартал у Полюса. Важные дивидендные отсечки смещены ближе к концу торговой недели: пройдут закрытия реестров у Распадской, Акрона, НЛМК и ряда региональных сетевых компаний. На 4 июня запланировано заседание ЕЦБ.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,15%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце июня находятся около пятничных уровней $37,8.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти выше уровня закрытия пятницы.