Главным событием пятницы, которое наши рынки не успели отыграть, стало выступление американского президента Дональда Трампа по Китаю. Американский лидер заявил о намерении ликвидировать все преференции Гонконгу и резко ужесточить въезд в Штаты китайских студентов и ученых для ограничения воровства технологий.

Рынок отреагировал на это небольшим ростом, поскольку не исключал более жестких мер. К тому же произошло закрытие спекулятивных шортов «по факту» и накануне выходных.

Однако открылись сегодняшние глобальные торги падением американских фьючерсов. Риски перерастания нынешней дипломатической напряженности в новую торговую войну велики.

На мировом рынке продолжает слабеть доллар. Как следствие, растут цены на сырье. Сегодня подрастают как промышленные, так и драгоценные металлы. Поэтому лучше рынка ждем «Полюс», «Полиметалл» и «Норильский Никель».

В целом же торги откроются недалеко от пятничного закрытия. Однако сил подняться выше 2800 пунктов по Индексу Мосбиржи по-прежнему нет. Очень низкие цены на нефть и сильнейший внутренний кризис продолжат давить на котировки.

Сегодня против акций большинства экспортеров будет играть продолжение укрепления рубля. Российскую валюту поддержит нефть и снижение доллара к основным валютам. Ждем открытия торгов по паре доллар-рубль ниже отметки 70. На срабатывании стопов рубль может еще укрепиться, вплоть до отметки 68 руб за доллар.

Однако фундаментально рубль продолжает выглядеть слабым. Таким образом, сейчас появляется отличный момент для среднесрочной покупки валюты или валютных инструментов.

Нефть в пятницу после речи Трампа поднялась выше 37 долларов за баррель, тем самым преодолев трудное сопротивление 36,5 доллара. Интрига для нефтяных трейдеров заключается в решении ОПЕК+ по добыче. Согласно действующей договоренности, в июле страны должны нарастить добычу, но Саудовская Аравия будет выносить вопрос о том, чтобы нынешние квоты сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки оставить еще на какое-то время.

Пока непонятна позиция России по этому вопросу.

Если решение о неувеличении добычи будет принято, нефть вполне может попробовать пощупать на прочность отметку 40 долларов за баррель. В противном случае не исключен спуск котировок к сильной поддержке 32 доллара за баррель.