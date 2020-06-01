На прошлой неделе фьючерс на индекс РТС показал боковую динамику, что было связано с боковой динамикой нефтяных котировок. В США слабый спрос на топливо продолжает иметь место, несмотря на снятие ограничений на передвижение в ряде штатов. Кроме того, согласно опубликованным в четверг данным Управления по энергетической информации (IEA), на неделе по 22 мая в стране произошел сильный рост запасов сырой нефти и дистиллятов. Эти факторы давят на нефть, но с другой стороны, нефтяные цены находятся на повышательном тренде и в «зоне быков». Для того чтобы они перешили в «зону медведей», требуется пробитие технической поддержки $29 на графике Brent. Переход нефтяных цен в «зону медведей» не происходит и одна из главных причин состоит в том, что участники рынка надеются на то, что ОПЕК+ продлит ограничение добычи нефти. Встреча запланирована на вторую неделю июня. Саудовская Аравия и некоторые другие члены ОПЕК рассматривают возможность продления рекордных сокращений добычи, объем которых составляет 9,7 млн баррелей в сутки. Осталось договориться с Россией.

Цены на золото в пятницу пробили наверх локальный нисходящий тренд из-за роста напряженности между США и Китаем. Они пробили наверх зону сопротивления 1730-1740, поэтому игра на понижение потеряла актуальность. Вероятно, на этой неделе цена вырастет до отметки 1776, но есть высокая неопределенность в плане дельнейшей динамики. Золото торгуется на самом высоком уровне с 2013 года и всплески беспорядков в Миннеаполисе, Гонконге не позволили развиться коррекции. С другой стороны, санкции против Китая, объявленные президентом Трампом, оказались меньше, чем ожидалось и аппетит к риску может опять начать расти. Ситуация сейчас такая, что когда цены на золото начинают расти покупать обычно уже поздно (с точки зрения краткосрочных вложений). Но в долгосрочном плане (до конца года) боковая динамика цен сменится повышательной и цены вырасти как минимум до уровня 1850.

На прошлой неделе индексу МосБиржи не удалось закрепиться выше отметки 2800 пунктов. Не в последнюю очередь из-за нефтяных цен и ожидания противостояния США и Китая. Сгладить напряжение может макроэкономическая статистка, если она покажет рост продаж, например. В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию индекса сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей во вторник. В среду США опубликуют данные по заказам в обрабатывающей промышленности. В четверг США отчитаются о торговом балансе товаров и услуг и первичных обращений за пособиями по безработице. В среду в еврозоне опубликуют данные по уровню безработицы и ценам производителей. В четверг ЕЦБ опубликует решение по процентной ставке.