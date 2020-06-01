Российский рынок акций и рубль в понедельник подрастут на улучшении внешнего фона и возвращении спроса на рисковые активы. Ослабление курса доллара на международном рынке форекс также будет способствовать укреплению отечественной валюты.

ПРОГНОЗЫ

Некоторое повышение по индексу РТС возможно в начале торгов, но достаточных оснований для выхода из консолидации пока не наблюдается, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

"Характер выступления Дональда Трампа в отношении Китая оказался не столь жестким, как ожидали многие участники рынка, что способствует восстановлению "спроса на риск" после небольшой паузы", — отмечает он.

Учитывая внешний фон, сегодня на открытии Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает роста российского фондового рынка, который будет поддержан пятничным подъемом цен на нефть и позитивной динамикой внешних площадок.

Уже в первые часы торгов индекс Мосбиржи закрепится в диапазоне 2750–2800 пунктов и может предпринять попытки пробоя его верхней границы, полагает он.

На валютном рынке в начале торгов возможно "тестирование" психологически важного уровня 70 рублей по паре доллар-рубль на фоне ослабления курса доллара к корзине валют (индекс DXY находится вблизи 98 пунктов), считает Старцев.

Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что рубль в паре с долларом в пятницу будет торговаться в районе 69,5-70,1 рубля.

"Несмотря на то, что с этой недели будет отсутствовать поддержка рубля в виде продаж иностранной валюты для уплаты налогов, крепкие цены на нефть будут играть на стороне рубля", — добавляет аналитик.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые индексы в пятницу закрыли торги преимущественно в небольшом плюсе, на динамику фондового рынка не сильно повлияли новости вокруг нового витка напряженности между США и КНР.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра понедельника растут на 0,11-0,22%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также "зеленеют": гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 3,9%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 2,19%, японский индекс Nikkei 225 растет на 0,81%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,85%.

Стоимость нефти снижается на 0,37% — до 37,7 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,38% — до 1,1141 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ в пятницу упал на фоне ухудшения конъюнктуры внешних торговых площадок. Падение рынка нефти и западных фондовых индексов из-за роста геополитических рисков подержало давление на стоимость российских акций в последнюю торговую сессию весны.

Индекс Мосбиржи закрыл торги снижением на 1,62%, до 2734,83 пункта, индекс РТС — на 1,77%, до 1219,76 пункта. Однако за рабочую неделю основные индексы повысились на 0,94% и на 2,63%, соответственно. По итогам мая рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 3,18%, долларовый РТС – на 8,42%.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы на Московской бирже снизился на 34 копейки — до 70,14 рубля, евро — на 17 копеек- до 77,93 рубля.