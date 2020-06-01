ЛУКОЙЛ 3 июня должен представить финансовые результаты по МСФО за 1К20. Как мы ожидаем, выручка компании снизится до 1 609 млрд руб. (-16% кв/кв), что отражает падение цен на нефть вследствие ухудшения макроэкономической обстановки (цена Urals снизилась на 19% кв/кв в рублевом выражении). По нашим прогнозам, показатель EBITDA снизится на 48% кв/кв до 144 млрд руб. в связи со слабой ценовой конъюнктурой, эффектом от лага экспортной пошлины, а также высокой себестоимостью запасов. Рентабельность EBITDA по нашим оценкам снизится до 9% (с 15% в 4К19). Чистый финансовый результат, по всей вероятности, окажется отрицательным (по нашим оценкам, —3.1 млрд руб.) вследствие убытка от курсовых разниц.