В пятницу однодневные ставки денежного рынка заметно снижались в течение дня. Индекс RUSFAR поднялся на 5 бп (до 5,59%), но это повышение объясняется тем, что индекс рассчитывается на основе результатов торгов до 12:30. Ставка RUONIA и кривые свопов во второй половине дня сместились вниз: финальные котировки однодневного свопа составили 5,34% (против 5,74% на открытии), а ставка на межбанке к концу дня также находилась в районе 5,3%, тогда как в рамках утренних транзакций она достигала 5,7%. Финальное значение средней ставки однодневного валютного свопа составило 5,52% (-13 бп), и примерно на том же уровне, как мы полагаем, закрылась RUONIA, практически не изменившись по сравнению с четвергом. По всей вероятности, эффект от погашения депозитов Федерального казначейства на сумму 400 млрд руб. компенсировался, во-первых, завершением периода уплаты налогов, а во-вторых, тем, что на депозитном аукционе в четверг один из участников занял у Казначейства сразу 200 млрд руб. По состоянию на утро пятницы баланс средств банков на корсчетах составил 3,0 трлн руб., что на 700 млрд руб. больше, чем необходимо для выполнения требований усреднения. Еще 70 млрд руб. банки заняли у Казначейства в пятницу на аукционе 35-дневного репо, общий спрос на котором составил 71,5 млрд руб.

На этой неделе Казначейство проведет значительное количество аукционов: помимо однодневного репо со стандартным лимитом в 400 млрд руб., в понедельник состоится аукцион 7-дневного репо на сумму 10 млрд руб., во вторник – аукцион 14-дневного репо с лимитом 200 млрд руб., а в пятницу – еще один аукцион 35-дневного репо на сумму 70 млрд руб. Кроме того, состоятся два новых депозитных аукциона: во вторник – на срок 35 дней с лимитом 70 млрд руб., а в четверг – на 14 дней с лимитом 200 млрд руб. В общей сложности предложение новой ликвидности со стороны Казначейства составит 550 млрд руб., из которых 400 млрд руб. будут предложены на срок 14 дней, а еще 140 млрд руб. – на 35 дней. В то же время на этой неделе ожидается значительное погашение депозитов на сумму 600 млрд руб. (из них 400 млрд руб. – в пятницу) и репо на 50 млрд руб. Учитывая сопоставимый объем вливаний и погашений, мы полагаем, что последняя полная неделя периода усреднения будет преимущественно спокойной, и основные ставки овернайт, скорее всего, опустятся ниже уровня ключевой ставки ЦБ. Подчеркнем, что ситуация с ликвидностью сейчас в значительной степени зависит от объема средств, предлагаемых Федеральным казначейством. В пятницу суммарные обязательства банков перед Казначейством более чем на 1 трлн руб. превысили индикатор структурной ликвидности, рассчитываемый Банком России – с момента перехода к режиму структурного профицита ликвидности в 2017 г. это лишь пятый раз, когда спред между показателями превысил эту отметку.

В более длинных процентных ставках движения опять носили ограниченный характер; изменения на всех кривых не превысили 5 бп. В частности, годовая и 5-летняя ставки процентных свопов снизились на 1 бп (до 5,02% и 5,47% соответственно), годовая ставка NDF (OIS) закрылась на прежнем уровне в 4,20%, а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа опустилась на 3 бп, до 3,92%. Значение 3x6 FRA составило 4,80% (-3 бп), опустившись на 88 бп ниже уровня 3-месячной ставки MosPrime, в то время как 9x12 FRA не изменилась (4,62%).

По нашим оценкам, в этом году ставка RUONIA и особенно ставки MosPrime вырастут по отношению к ключевой ставке ЦБ в условиях сокращения избытка ликвидности на рынке. Мы также рекомендуем платить 3-летнюю ставку процентного свопа против покупки ОФЗ-ПД 25084 с учетом ожидаемого нами восстановления спредов между IRS и ОФЗ