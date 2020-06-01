ОФЗ провели конец недели без особых изменений
В пятницу доходности российских госбумаг показали движение от —4 бп до 0 бп. Наиболее активное движение в —2/-4 бп пришлось на самые короткие бумаги с погашением до 2023 года. Отметим, что количество аукционных дней в 2к’20 может сократиться с 4 до 3 в связи с тем, что 24 июня было объявлено нерабочим днем, что может подтолкнуть Министерство к более крупным заимствованиям, а инвесторов – к более активному участию в аукционах в предстоящие недели.
В пятницу Минфин представил новый 5-летний выпуск ОФЗ-ПД серии 26234 (июл.25) в объеме 500 млрд руб. с купоном на уровне 4.5% годовых. Предложение новой бумаги выглядит более чем логичным на фоне ожидаемого увеличения годового плана заимствований Минфина.
С начала года Министерство уже разместило нового долга на 1.2 трлн руб. (в том числе 716 млрд руб. по ходу 2к’20) против 2.3 трлн руб., заложенных на текущий момент в бюджете. Напомним, что не позднее 1 июня Правительство РФ должно завершить работу над планом восстановления экономики от пандемии коронавируса. Как следствие, мы ожидаем на текущей неделе деталей относительно как самого плана, так и новой бюджетной конструкции.
Новый выпуск 26234 станет заменой для активно предлагаемой на прошедших аукционах серии 26229 (ноя.25), неразмещенный остаток которой составляет 42 млрд руб. Новая бумага с высокой вероятностью станет «звездой» предстоящих аукционов, на фоне стабильно высокого спроса на среднем участке кривой, ожидаемая доходность на текущий момент рисуется на уровне 5.06-5.11%.
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