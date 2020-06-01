До 30% торговых точек может не открыться после снятия ограничений. После снятия ограничений, введенных в

связи с пандемией COVID-19, значительная часть салонов связи в России может не открыться. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Telecom Daily, о котором сегодня сообщают «Ведомости». В частности, 31% опрошенных собственников, руководителей и сотрудников розничных сетей считают, что не открыться могут до 30% салонов связи.

Еще 37% опрошенных ожидают, что может быть закрыто 10–20% торговых точек.

Основной причиной возможного сокращения количества салонов связи опрошенные участники рынка считают падение денежных доходов населения и неготовность владельцев торговой недвижимости снижать ставки аренды или предоставлять рассрочку. К тому же большая часть клиентов за период самоизоляции привыкнет совершать покупки в режиме онлайн.

В то же время ведущие операторы мобильной связи и так уже достаточно давно сокращают размеры своих розничных сетей, так что пандемия только ускорит этот процесс. Например, МТС (MBT US – рекомендация пересматривается) закрыла в прошлом году 300 салонов связи и намерена в этом году закрыть еще 400.

Оптимизация сетей мобильной розницы будет скорее благоприятна для рынка, учитывая, что этот сегмент бизнеса является низкомаржинальным. Также в нынешних условиях для операторов связи приоритетом является не рост абонентской базы, а ее качество, и в большом количестве салонов связи нет необходимости. В целом риски в связи с пандемией COVID-19 для финансовых показателей компаний сектора ниже, чем в других отраслях, учитывая сохранение высокого спроса на услуги связи и низкой доли расходов населения на них.

Наиболее привлекательными в этих условиях выглядят акции МТС, которая лидирует на рынке и предлагает высокую дивидендную доходность.