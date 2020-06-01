Май для нефти завершился хорошим подскоком цены. И если в апреле за ближайший фьючерс нефти WTI покупателям контракта иногда даже доплачивали, то к концу мая нефть этого сорта стоила очень приличные 35 долларов за баррель. Нефть марки Брент закрыла месяц выше 37 долларов за баррель. Нефтедобывающие страны с удовлетворением могут подводить итоги трудного месяца. Радует то, что зафиксированный весенний провал потребления обещает пойти на убыль. Май значительно подогрел надежды на возврат к прежней жизни. Ряд стран постепенно начинают снижение ограничительных мер и активно обсуждают дальнейшие мероприятия по возврату к норме. Это оживляет спрос на нефть, и далее постепенно будет нормализовать обстановку.

Рекордное финансовое стимулирование со стороны регуляторов продолжает разогревать спрос на многих рынках и тоже вносит значительный вклад в подрастание нефтяных цен. Особенно здесь постаралась ФРС, беспрецедентно увеличив свой баланс за счет выкупа активов с рынка. От наступающей недели рынки ждут увеличения финансовых стимулов Европейского центрального банка. Напомним, что от заседания ЕЦБ, 4 июня банки ожидают расширения экстренной программы QE. А вот ожидаемая рынками новая волна стимулов от ФРС может и не последовать на ближайшем заседании 10 июня. Хотя от этого заседания действительно можно ждать корректировки программы выкупа активов на перспективу. Впрочем, как в решениях ЕЦБ, так и ФРС многое будет зависеть от предварительных итогов мая, а особенно от данных по рынкам труда в Европе и США. Развитие противостояния Китая и США по поводу Гонконга, а также появление ожидаемой конкретики о Брексит Великобритании тоже могут в будущем повлиять на принимаемые решения, но не на ближайших заседаниях регуляторов.

И все же, главным стимулом и источником волнения рынка нефти продолжают оставаться действия добывающих стран по сокращениям добычи. Стартовавшая в мае сделка стран ОПЕК+ по сокращениям на 9,7 Мб/д или на 10% от мировой добычи (вместе с дополнительными сокращениями некоторых других производителей включая США) уже сделала свое дело. Даже просто, судя по динамике цен нефти можно заключить, что выполнение обязательств на этот раз было на высоком уровне. По оценкам JBC Energy ОПЕК снизила уровень добычи почти на 90% от согласованных ограничений. А по оценкам французской фирмы Kpler, имеющей собственную систему отслеживания перемещения нефтетанкеров, уровень соответствия всех участников сделки в формате ОПЕК+ составлял 92%. Напомним, ОПЕК+ приняла согласованное решение о снижении с 1 мая объемов добычи на 9,7 Мб/д, что приблизительно соответствует 10% мирового потребления. Совсем скоро рынкам станут известны более точные оценки истинного положения дел с сокращениями добычи.

С наступлением июня фокус внимания на рынке нефти будет сосредоточен на возможной уже в ближайший четверг встрече ОПЕК+. Страны соглашения в конце прошедшей недели вели активные консультации по поводу возможного переноса встречи на 4 июня. И многие из них проявили благосклонность к таким инициативам. Так Россия не имеет возражений по поводу переноса заседания ОПЕК+, и готова обсуждать продление действующих квот до сентября. Хотя предполагаемое изменение параметров сделки ОПЕК+ невыгодно нашей стране. По замыслам инициаторов переноса более раннее проведение встречи призвано будет рассмотреть вопрос о сохранении действующих квот сокращения на добычу (-9,7 Мб/д) и в июле. Напомним, что действующие договоренности предусматривают сокращение добычи нефти на 9,7 Мб/д в мае-июне и на 7,7 Мб/д во втором полугодии. То есть, по сути, по апрельским решениям предполагался с июля вывод на рынок дополнительных 2 Мб/д. А теперь инициаторы встречи хотели бы распространить успешный опыт мая и на второй этап действия договоренностей. Собственно такие предложения и были главным аргументом покупки нефти под занавес месяца.

С наступлением лета участники рынка нефти начнут постепенно задумываться (да и участникам ОПЕК+ это тоже предстоит обсуждать) о более долгосрочных последствиях произошедших изменений. Пандемия нанесла очевидный удар по экономикам на стороне спроса. Однако существенные изменения происходит и в предложении. По всему миру происходит сворачивание инвестиционных планов, что в будущем затормозит рост добычи. Очень наглядно эффекты влияния низких цен проявляются на сланцевой добыче. В США продолжается провал буровой активности, что с временным лагом будет приводить к сокращению добычи. Аналогичные, пусть и не так выраженные процессы будут происходить по всему миру. Сжатие предложения нефти будет действовать еще несколько месяцев. Вполне может наступить момент, когда в фазе восстановления спрос может начать расти быстрее, чем предложение. И это станет фактором долгосрочного (пусть в значительной мере просто инфляционного) роста цен нефти.

Рынок и на наступающей неделе продолжит с интересом наблюдать за развивающимися в США трендами на рост запасов и снижение добычи нефти, а также с тем, что будет происходить с динамикой числа работающих буровых установок. Но особенно интересной будет интрига вокруг предстоящего обсуждения представителей стран ОПЕК+.