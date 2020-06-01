ВЭБ.РФ (ВВВ-/Ваа3/ВВВ) Результаты за 1 кв. 2020 г. по МСФО: финансовый результат остается отрицательным

Валютная переоценка способствовала росту баланса. ВЭБ на прошлой неделе представил отчетность за 1 кв. 2020 г. по МСФО. Финансовый результат остался отрицательным, хотя чистый убыток сократился с 34 млрд руб. в 4 кв. до 20 млрд руб. (год назад банк получил квартальную прибыль размером примерно 18 млрд руб., чему способствовал роспуск резервов). Чистый операционный доход год к году почти не изменился (плюс 0,5%). Стоимость риска, по нашей оценке, в 1 кв. составила 1,9% против 3,4% в 4 кв. прошлого года. Кредитный портфель в номинальном выражении вырос на 10% за квартал (с поправкой на переоценку рост составил около 1,5%). Сопоставимо увеличилось фондирование –долговые обязательства в номинальном выражении стали больше на 11% за квартал (в том числе за счет переоценки валютных облигаций), средства банков, правительства и ЦБ – на 7%, средства клиентов – на 8%.

Дополнительный капитал компенсирует участие в антикризисных мерах поддержки. Доля высоколиквидных

активов существенно не изменилась с начала года, составив 22% (близко к максимумам последних лет). Достаточность капитала по РСБУ за квартал снизилась до 12,1% с 13,6% в конце года, соотношение Капитал/Активы по МСФО опустилось до 10,8% с 13,4–13,5% во 2 п/г. В марте 2020 г. в дополнительном капитале была учтена субсидия на 19,3 млрд руб. (предоставлена для взноса в уставный капитал Фонда развития Дальнего Востока и Арктики), также государство внесло субсидию размером 7,7 млрд руб. на компенсацию расходов по погашению внешнего долга. Кроме того, ВЭБ должен получить возможность включить в состав основного капитала субординированный депозит ЦБ, переданный в рамках сделки по продаже Сбербанка правительству. На прошлой неделе глава ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что до 1 июня в рамках этой сделки банк должен получить 209 млрд руб. капитала, но одновременно он сообщил, что участие в антикризисных мерах поддержки (предоставление гарантий банкам для льготного кредитования) «съедает» этот эффект, и для участия во всех запланированных на будущее проектах потребуются «новые решения по капиталу и ликвидности».

Через месяц предстоит погасить евробонд. В текущем году банку предстоит погасить еврооблигации объемом 1,6 млрд долл. (1 июля) и рублевые облигации на сумму порядка 52 млрд руб. Для сравнения, объем денежных средств на балансе на конец квартала составлял 583 млрд руб. ВЭБ еще не выходил в текущем году на рублевый рынок (не считая регулярных месячных облигаций). В настоящее время доходности евробондов банка уже фактически вернулись к уровням, предшествовавшим началу распродаж на рынках. Тем не менее спред выпуска VEBBNK ’22 (YTM 2,46%) к SBERRU ’22 (YTM 1,90%) расширился до 55 б.п. с близких к нулю значений в феврале этого года. Фундаментальных оснований для его исчезновения мы не видим.