Экономическая жизнь после эпидемии коронавируса еще не наладилась, но фондовые рынки «играют на опережение». Например, в США инвесторы не ждут, когда авиакомпании в июле возобновят свои международные рейсы, они покупают акции авиакомпаний уже сейчас. К примеру, за последние три недели акции авиакомпании Delta Air Lines выросли примерно на 30%.

На рынке нефти инвесторы также играют на опережение. Они не ждут, когда ОПЕК+ на встрече в конце этой недели продлит соглашение по ограничению нефтедобычи. Они покупают нефтяные контракты уже сейчас. Нефтяные цены находятся в «зоне быков» и на восходящем тренде. За последние шесть недель цены на нефть марки Brent удвоились, хотя спрос на нефть не восстанавливается с такой же скоростью – запасы нефти на побережье США растут. Из сообщений СМИ трейдеры знают, что Саудовская Аравия ведет переговоры о более значительных сокращениях нефтедобычи. Поскольку встреча ОПЕК+ перенесена с 9-10 июня на 4 июня, у «нефтетрейдеров» не очень много времени, чтобы играть на опережение. А после встречи мы увидим фиксацию прибыли по «длинным» позициям. Внимание трейдеров переключится на напряженные отношения между США и Китаем, которые тормозят восстановление мировой экономики. К примеру, Китай недавно частично приостановил импорт американской сои, что не может понравиться Трампу.

В данный момент на графике нефти марки Brent есть стратегическая поддержка 29, а ближайшая поддержка проходит по восходящему тренду (36), ближайшее сопротивление находится на уровне 39,7. Торговая напряженность между США и Китаем и беспорядки в крупных городах США, вызванные смертью Джорджа Флойда, пока не сильно влияют на товарные рынки, но палец лучше держать рядом с кнопкой «продать акции». Нефтяные цены растут шестую неделю подряд, и локально рынок перекуплен.

Американские индексы вчера показали довольно скромный рост, но хорошая новость заключается в том, что акции магазинов не сильно страдают от волн мародерства. Пока это локальная история. Хотя момент для индустрии довольно тревожный, она только начала оправляться от пандемии, и теперь ряд торговых точек закрыт по иной причине. Также хорошая новость состоит в том, что рост показывают наиболее пострадавшие он пандемии отрасли: авиаперевозчики, операторы круизных линий, операторы отелей.

В данный же момент фьючерс на индекс S&P-500 «скушал» вчерашний рост американского рынка, поэтому можно считать, что его не было. Очень интересно посмотреть как закончится эта торговая неделя — на уровне 3070-3116 по индексу S&P-500 находится сильная зона сопротивления. А на отечественном индексе МосБиржи есть зона сопротивления 2800-2840. С покупкой акций надо быть осторожным. Как всегда коррекция придет в самый неожиданный момент.



