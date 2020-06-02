По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,38%, закрывшись на отметке 3055,73 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,36%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,66%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на один базисный пункт, до 0,66%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на четыре базисных пункта, до −0,41%.

Инвесторы позитивно отреагировали на статданные по деловой активности и занятости в промышленности США, которые указали на признаки экономического восстановления. Так, в мае индекс ISM Manufacturing вырос до 43,1% против апрельского показателя в 41,5%. Индекс занятости в американской промышленности в мае поднялся до 32,1% с апрельских 27,5%. В целом торги на американском рынке акций проходят довольно вязко, и, судя по всему, более-менее внятная коррекция может произойти только после достижения индексом S&P 500 уровня 3100 пунктов.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 2,03% и закрылись на отметке $38,64. Поддержку ценам продолжают оказывать ожидания министерской встречи стран ОПЕК+, которая может состояться 4—5 июня. В прошедшую пятницу цена фьючерсного контракта Brent вырвалась из диапазона $34—37 и в понедельник успешно закрепилась над его верхней границей, что говорит в пользу дальнейшего роста к уровню $40.

В понедельник индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, закрывшись на отметке 2750,24 пункта. Несмотря позитивный внешний фон, рублевый индикатор не находит в себе сил для преодоления уровня 2800 пунктов, который служит ключом для дальнейшего роста к отметке 2900 пунктов. В связи с этим инвесторам нужно внимательно следить за уровнем 2680 пунктов, так как при его пробое бенчмарк может потерять порядка 100 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 79,12, прибавив 1,45% по отношению к американскому доллару. Основными факторами, которые на старте новой недели оказывает поддержку рублю являются умеренно позитивные настроения на глобальных финансовых рынках, растущие цены на нефть, включая российскую марку Urals, которая достигла рекордных премий к североморскому эталону; ослабление американского доллара на рынке Форекс. Сейчас пробой уровня 70 создает предпосылки для формирование парой USD/RUB нового среднесрочного диапазона 67,50—71,50.