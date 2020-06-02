Неделя началась с роста. Лидерами роста стали акции Россетей (+4,96%). Лидерами снижения стали бумаги ТКС (-3,93%). Пара USD/RUB снизилась в диапазон 69-70.

Аэрофлот (+4,89%) отчитается за 1 квартал по МСФО. В квартале операционные и финансовые показатели еще не успели катастрофическим образом ухудшиться. Трафик сохранился на уровне не менее 93% от уровня в прошлом. Но внимание приковано не к ним, а к текущей ситуации и прогнозам на будущее. Очевидно, что за 2 месяца компания потеряла более 80 млрд руб. выручки. Убыток также может исчисляться десятками миллиардов. Однако, это ведущий перевозчик, системообразующая компания, находится под контролем государства. Банкротства Аэрофлота власти ни в каком случае не допустят. Поэтому инвесторы будут отыгрывать, в основном, положительные новости. В июне могут назвать дату возобновления зарубежных полетов, а требование ограничить загрузку отменено. Так что, после возобновления операционной деятельности в полном объеме, финансовые показатели Аэрофлота быстро придут в норму при условии, что распространение коронавируса прекратится, и ограничительные меры в России и за рубежом перестанут действовать.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентиры: диапазон 69,00-70,50 в паре USD/RUB, 2700-2750 по индексу Мосбиржи. Динамика будет определяться преимущественно внешним фоном.



