В понедельник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Лучше рынка выглядел Аэрофлот (AFLT, +4.9%) – оживление, по всей вероятности, было вызвано решением Роспотребнадзора разрешить авиакомпаниям продажу билетов на все места на пассажирских рейсах (ранее обсуждался вариант с продажей лишь 50% мест). Сегодня, как ожидается, Аэрофлот опубликует отчетность по МСФО за первый квартал текущего года. Акции корпорации Алроса (ALRS) подорожали на 4.6%, Транснефти (TRNFP) – на 3.5%, АФК Система (AFKS) – на 2.9%, Магнита (MGNT) – на 2.5%.

Во втором эшелоне быол отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции корпорации Иркут (IRKT) подорожали на 9.2%, Россетей (RSTI) – на 5.0%, МРСК Северо-Запада (MRKZ) и Мосэнерго (MSNG) – на 4.2%.

Фондовые индексы США повысились на 0.3% — 0.7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня в начале торгов не исключена возможность продолжения повышения по индексу РТС – внешний фон, несмотря на сохранение напряженности в отношениях США и КНР, а также беспорядки в отдельных городах США, остается сравнительно благоприятным.

Тем временем индексы PMI Manufacturing в развитых странах в мае остались ниже 50 пунктов, что подразумевает спад деловой активности в производственном секторе – состояние реальной экономики заставляет задаться вопросом об устойчивости подъема на рынке акций.

На валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль на фоне ослабления доллара США к корзине мировых валют.