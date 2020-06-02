Российский рынок акций благодаря улучшившемуся под вечер внешнему фону сумел завершить понедельник чуть более чем полупроцентным ростом. Лучше рынка были акции «второго эшелона», что говорит о ненастроенности инвесторов на рост рынка в целом.

Однако к району сопротивления около отметки 2800 пунктов рублевый индикатор рынка даже не подошел. Это начинает настораживать: сейчас любой негативный повод может привести к сильным распродажам.

Сегодня перед открытием торгов внешний фон можно назвать нейтральным: слабо падают американские фьючерсы, и слабо же растет нефть. Так что открытие нас ждет нейтральное, около вчерашнего закрытия.

Дальнейшая судьба рынка определится внешним фоном, но следует учитывать, что желания продавать будут усиливаться, если американский рынок не пойдет в уверенный рост. Но учитывая обострение американо-китайских отношений, поводов для этого нет.

Лучше рынка сегодня будет выглядеть нефтянка из-за относительно высоких цен на нефть. «Черный рынок» ждет встречи стран ОПЕК+, на которой должен решиться вопрос: сократят ли страны картеля квоты на добычу, как это зафиксировано в текущем договоре, или продлят их на несколько месяцев для более быстрого достижения баланса на мировом рынке.

Впрочем, даже при позитивном раскладе не видим нефти дороже 40 долларов за баррель. Более того, при достижении этого уровня совсем не исключено, что сворачивать проекты перестанут сланцевые производители. Поэтому, если нефть сумеет дойти до 40 долларов (или чуть выше), не исключен дальнейший кратковременный сильный откат в район 33-35 долларов за баррель.

Пока же рынок ждет позицию России по вопросу дальнейших квот.

Пара доллар-рубль вчера на открытии пробила отметку 70 и довольно быстро спустилась в район 69. Никаких фундаментальных поводов для столь мощного роста и крепкого рубля нет. Во многом данное движение было следствием начала срабатывания стопов от отметки 70 руб за доллар у многих игроков.

Сегодня данный фактор вполне может увести курс российской валюты еще на рубль ниже, в район 68 руб за доллар. Более крепкого рубля мы пока не видим. В ближайшие дни, если не часы, ждем разворота по паре доллар-рубль вверх. Все-таки негативные внутренние макроэкономические факторы должны возобладать, и увести рубль в паре с долларом сначала в район отметки 75.