Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон.

Основным фактором для его укрепления станет динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться выше 38,5 доллара за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия понедельника не даст дополнительных поводов для направленного движения.

В сложившихся обстоятельствах ожидаем продолжения снижения пары доллар/рубль и ее отступления на открытии в диапазон 68,5-69 рублей. В дальнейшем возможен переход американской валюты в консолидацию в рамках данного коридора. Однако в случае попыток рынка энергоносителей выйти к верхней границе диапазона 37-40 долларов за баррель, во второй половине дня продажи в долларе вновь возобладают, в результате чего он сделает еще один шаг к ближайшей цели снижения, которой выступает отметка 67,5 рубля.

Напомним, что днем ранее рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар снизился на 1,5%, отступив в район 69,1 рубля, евро потерял 1,3%, закончив торги чуть ниже 77 рублей.