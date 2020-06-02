Рынок акций РФ и рубль откроют торги вторника в плюсе на умеренно позитивном внешнем фоне, рост стоимости нефти Brent и интерес к рублевым активам помогут укрепиться российской валюте.

Сегодня в начале торгов не исключено продолжение роста по индексу РТС, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма". "Внешний фон, несмотря на сохранение напряженности в отношениях США и КНР, а также беспорядки в отдельных городах США, остается сравнительно благоприятным", — говорит он.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Продолжающийся рост нефтяных котировок создает условия для открытия индекса Мосбиржи с заметным приростом", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,4-1% — в диапазоне 2760-2780 пунктов.

На валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции вниз доллара в паре с рублем на фоне ослабления доллара США к корзине мировых валют, считает Старцев.

Константин Кочергин из банка "Восточный" полагает, что во вторник тенденция на укрепление рубля сохранится, а дополнительную поддержку, помимо цен на нефть, могут оказать иностранные инвесторы, которые будут участвовать в предстоящем аукционе Минфина по размещении ОФЗ и для чего им потребуется рублевая ликвидность.

Аналитик ожидает, что в целом торги в паре доллар-рубль пройдут в диапазоне 68,65 – 69,05 рубля за доллар.

Основным фактором для укрепления рубля станет динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться выше 38,5 доллара за баррель, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ВНЕШНИЙ ФОН

Крупнейшие американские фондовые индексы закрыли торги понедельника умеренным ростом, который был поддержан данными о росте индексов деловой активности и занятости в промышленности США в мае.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются до 0,24%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут: гонконгский Hang Seng Index — на 0,64%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,23%, японский Nikkei 225 в плюсе на 1,26%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,27%.

Стоимость нефти растет на 0,7% — до 38,59 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,03% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,1126 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ вырос в понедельник на фоне возврата аппетита к риску на мировых фондовых площадках. Рост западных биржевых индексов и выход стоимости нефти на уровень 38 долларов за баррель сорта Brent поддержали стоимость российских акций в первый день лета.

Индекс Мосбиржи закрыл торги ростом на 0,56%, до 2750,24 пункта, индекс РТС — на 2,28%, до 1247,61 пункта. Падение доллара к вечеру примерно на 80 копеек, до 69,34 рубля, объясняет больший рост долларового индекса РТС.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 1,02 рубля — до 69,12 рубля, евро — 0,98 рубля, до 76,95 рубля.