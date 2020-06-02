В понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 3-5 б.п. Оптимизм инвесторов в рублевые облигации вырос на фоне восстановления деловой активности в мире, что продемонстрировали опубликованные индексы PMI. В мае индекс Global PMI mfg, характеризующий активность в производственном секторе, вырос до 42,4 пунктов по сравнению с 39,6 в апреле. Улучшение показателя продемонстрировали США, Еврозона, Великобритания, Россия, Бразилия, Мексика, Индия, Турция. Рост нефтяных цен выше 38 долл за баррель Brent на ожиданиях продления соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти также усилил спрос на рублевые облигации.

Сегодня ждем сохранения позитивного настроя инвесторов и возвращения 10-летних ОФЗ в диапазон 5,45 – 5,50% годовых.

Доходность Russia`29 вчера снизилась на 3 б.п. — до 2,35% годовых. Снижение доходности на 1-6 б.п. также показали десятилетние евробонды Мексики, Бразилии, Колумбии, ЮАР. Спрос на евробонды развивающихся стран вырос на фоне постепенного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, и восстановления деловой активности в мире.

Сохранение спроса на риск на глобальных рынках в ближайшие дни может сдвинуть доходность Russia`29 до 2,30% годовых.