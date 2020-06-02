На открытии вчерашних торгов доходности ОФЗ снизились на 5–6 бп вслед за укреплением рубля и повышением цен на нефть, однако позднее рынок частично растерял достигнутый рост в условиях ухудшения глобального спроса на рисковые активы. По итогам сессии длинные выпуски с фиксированным купоном (сроком обращения более 10 лет) закрылись снижением доходностей на 3–4 бп, среднесрочные облигации (4–10 лет) опустились в доходности на 3–6 бп, а короткие бумаги – на 5–8 бп. Лучший результат показали 6-летний ОФЗ-26226 (YTM 5,08%) и ОФЗ-26215 с погашением в августе 2023 г. (YTM 4,75%), опустившиеся в доходности на 7 бп и 6 бп соответственно. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже достиг 64 млрд руб., в 1,4 раза превысив среднедневной показатель за последний месяц. Львиная доля оборота пришлась на 10-летний ОФЗ-26228, объем сделок с которым составил 31 млрд руб. Локальные рынки долга других развивающихся стран торговались в положительной зоне: 10-летние облигации Венгрии снизились в доходности на 20 бп, ЮАР – на 13 бп, а доходности 10-летних бенчмарков Индонезии опустились на 3 бп.; длинные бонды Мексики и Бразилии практически не изменились.

Сегодня Минфин огласит параметры завтрашнего регулярного аукциона ОФЗ. Мы ожидаем, что инвесторам будет предложен новый ОФЗ-ПД 26234 с погашением в июле 2025 г. в полном доступном для размещения объеме (500 млрд руб.). Отметим, что 5-летние выпуски с фиксированным купоном не выставлялись на аукционы с 13 мая, когда Минфин разместил ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 г. на сумму 92 млрд руб. Доступный для размещения остаток данного выпуска относительно невелик (42 млрд руб.), в связи с чем мы полагаем, что вместо доразмещения этой бумаги Минфин предпочтет выставить на продажу новый выпуск. В отношении еще одной бумаги, которая может быть предложена на завтрашнем аукционе, строить предположения сложнее – на наш взгляд, ее выбор будет зависеть от ситуации на рынках сегодня.