Ожидаем, что EBITDA упадет на 46% квартал к кварталу и 49% год к году. ЛУКОЙЛ (LKOH RX – ПОКУПАТЬ) завтра представит отчетность за 1 кв. 2020 г. по МСФО. Мы оцениваем выручку в отчетном квартале на уровне 1 640 млрд руб. (24,7 млрд долл.), что означает снижение на 11% год к году и на 14% квартал к кварталу. EBITDA, по нашим прогнозам, составит 151 млрд руб. (2,27 млрд долл.), сократившись на 49% и 46% соответственно. В пересчете на доллары, согласно нашей оценке, EBITDA упала на 50% относительно уровня годичной давности и на 48% за квартал. Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 6,9 п.п. год к году и на 5,3 п.п. квартал к кварталу до 9,2%. Мы полагаем, что компания получит небольшой чистый убыток – около 1 млрд руб. (0,02 млрд долл.) в сравнении с прибылью 149 млрд руб. в 1 кв. 2019 г. и 119 млрд руб. в 4 кв. 2019 г.

Сокращение EBITDA – прямое следствие падения цен на нефть и нефтепродукты. Как для сектора в целом, определяющим фактором для выручки и EBITDA стало падение мировых цен и чистых цен экспорта нефти и нефтепродуктов. Средняя цена Urals на рынке северо-западной Европы (NWE) и Средиземноморья снизилась на 24% год к году и на 22% квартал к кварталу до 48 долл./барр., а в рублевом выражении – на 24% год к году и на 19% квартал к кварталу до 3,19 тыс. руб./барр. Снижение цен на основные нефтепродукты квартал к кварталу было близким к Urals, за исключением мазута, средняя цена которого мало изменилась. По нашим расчетам, снижение цены Urals в рублях, очищенной от экспортной пошлины и базовой ставки НДПИ, составило в 1 кв. 2020 г. 34% год к году и 24% квартал к кварталу до 1,08 тыс. руб./барр. За пределами операционных издержек, переоценка некоторых активов в связи с падением цен на нефть, убытки зависимых компаний и отрицательные негативные разницы привели к чистому убытку за квартал.

Надеемся на комментарии о темпах восстановления спроса. Менеджмент проведет презентацию результатов 1 кв. 2020 г. в четверг, 4 июня, в 16:00 по московскому времени. Мы надеемся, что компания поделится своим видением рынка на 2 п/г, новыми ориентирами по объемам добычи и переработки и программе капзатрат. Возможно, менеджмент прокомментирует темпы восстановления спроса на внутреннем рынке РФ, где ЛУКОЙЛ выступает одним из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов, и на международном рынке исходя из настроений клиентов трейдингового бизнеса компании. Кроме того, мы ожидаем комментариев относительно планов добычи в Ираке в связи с сокращением объемов до страновых квот ОПЕК на 2020–2022 гг. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции ЛУКОЙЛа.