3 июня Лукойл представит финансовую отчетность по МСФО за 1 квартал 2020 г.

Согласно нашим прогнозам, выручка Лукойла снизится на 15% к/к до 1 625 млрд руб., EBITDA упадет на 46% к/к до 150 млрд руб., чистый убыток составит 10 млрд руб. против чистой прибыли в размере 119 млрд руб. кварталом ранее.

Согласно нашим прогнозам, финансовые показатели будут ниже, чем в предыдущем квартале, в результате снижения средней цены Urals на 22% к/к до 48 долл. за баррель. Дополнительное давление на EBITDA оказал отрицательный лаг по экспортной пошлине.

Мы считаем, что динамика финансовых показателей Лукойла в отчетном периоде полностью объясняется слабой рыночной конъюнктурой, таким образом, снижение результатов уже заложено в котировках ее акций. Как следствие, мы не ожидаем влияния отчетности на акции компании за исключением сильного расхождения результатов с рыночным прогнозом.