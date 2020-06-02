В ходе вчерашней торговой сессии стоимость доллара опустилась и закрепилась ниже 70 рублей – важного психологического (значения до начала мартовской распродажи) и технического (100-дневная скользящая средняя 70.4) уровня.

Доводы в пользу дальнейшего укрепления рубля найти легко. Страны ОПЕК+ могут продлить действие текущих повышенных объемов сокращения добычи, что в сравнении с первоначальным графиком «отъедало» бы от глобального производства дополнительные 2 Мбд до конца 2020 года. Текущие прогнозы сырьевых экспертов SG предполагают, что уже в 3к’20 на нефтяном рынке будет достигнут небольшой дефицит (0.3 Мбд), а новые договоренности между ОПЕК+ могут значительно увеличить его глубину.

Продолжается период дивидендных выплат отечественными экспортерами. Совокупный объем выплат акционерам с их стороны в июне оценивается нами свыше 350 млрд руб., и мы допускаем, что не все компании успели перевести средства из валюты в рубли. Да и новостной фон со стороны коронавируса в последние дни и недели поступательно улучшается (держим кулачки).

С другой стороны, тема напряженности в торговых отношениях между США и Китаем все больше беспокоит нас на среднесрочную перспективу. Глубокая просадка экономик автоматически повышает желание найти виновных или улучшить собственные показатели за счет стран-конкурентов. Разумеется, в политических ситуациях нереально предсказать конкретные триггеры и время их наступления.

Но мы напоминаем, что способность рубля быстро корректироваться в обе стороны высока. С январских минимумов (60.89) до февральских максимумов (67.65) курс USD/RUB проделал путь в 11.1%, прежде всего, на ухудшении в тот момент новостного фона вокруг коронавируса, но до разрыва соглашения ОПЕК+. Также не будем сбрасывать со счетов неизбежное ухудшение российского счета текущих операций в летние месяцы по мере ослабления потока экспортной выручки.

В сухом остатке, мы не рекомендуем воспринимать текущее укрепление рубля как одностороннее движение и вполне допускаем разворот в сторону (или выше) 70 по USD/RUB. Разумеется, в отсутствие явных краткосрочных триггеров подобный разворот, возможно, придется подождать.