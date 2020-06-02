Значительного восстановления в сегментах огранки и розничных продаж в мае не наблюдалось, при этом предложение алмазного сырья дополнительно уменьшилось за счет поставок от Алросы и с предприятий в Анголе. По нашим оценкам, мировое производство алмазного сырья в 2020 г. сократится более чем на 20%, продажи упадут более чем на 30%. Между тем розничные продажи ювелирных изделий в Китае провалились еще сильнее – почти на 40% за 4м20. Продажи в США в марте, в первый месяц карантинных ограничений, упали на 27%, а показатель за апрель–май будет еще слабее. В июне наибольший интерес представляют данные по товарным запасам розничных продавцов в США и Китае, которые позволяют понять, сколько будет продолжаться процесс уменьшения запасов в этом сегменте.

Ожидаем падение производства алмазного сырья в 2020 г. более чем на 20%. По нашей оценке, связанные с пандемией перебои в поставках с добывающих предприятий к концу мая достигли почти 40% мирового объема производства в годовом исчислении против 30% в начале месяца. Многие страны смягчают карантинные ограничения с начала июня, однако Алроса в мае снизила свой производственный план до 28–31 млн карат, включив в программу сокращения еще один рудник, а Ангола урезала свой прогноз по производству на 2020 г. до 7,2 млн карат. Текущие планы De Beers, Алросы и Анголы на 2020 г. сокращены в общей сложности на 17–20 млн карат (13% мирового производства в 2019 г.) по сравнению с планами до пандемии. В сочетании со снижением производства небольшими независимыми добывающими компаниями в период действия карантинов и рисками того, что они не возобновят деятельность до конца 2020 г., мы прогнозируем в 2020 г. сокращение мирового производства более чем на 20% г/г, что сопоставимо с падением на 26% г/г в период финансового кризиса 2008–2009 гг. Продажи могут упасть более чем на 30% в количественном выражении. Помимо этого, Алроса начала рассматривать возможность значительного сокращения выпуска в 2021–2024 гг. по сравнению с текущим планом в 37–38 млн карат (т. е. более чем на 30%), однако окончательного решения пока не принято.

Продажи у крупных добывающих компаний достигнут минимума в 2к20. Алроса и De Beers фактически отменили апрельские продажи. Алроса в апреле показала самую низкую в своей истории выручку за месяц – 13 млн долл. (средний уровень равен 400 млн долл.). Как мы отмечали в нашем предыдущем обзоре рынка алмазов, крупнейшие добывающие компании разрешили отсрочить до 100% покупок алмазов в мае. Хотя в мае активность в ограночном сегменте начала отчасти восстанавливаться, благодаря чему продажи алмазного сырья могут несколько увеличиться по сравнению с уровнем апреля, продажи в целом составят лишь малую часть обычных объемов. Поскольку Алроса решила сохранить возможность для давних клиентов отсрочить до 100% покупок в июне, продажи у крупных добывающих компаний во 2к20, вероятнее всего, будут около нуля.

Цены на бриллианты чуть снизились в мае. Ввиду снижения активности на рынке алмазного сырья до нуля информации о последних изменениях цен на алмазное сырье почти нет, поскольку крупные добывающие компании, в отличие от мелких игроков, вероятно, по-прежнему воздерживаются от снижения цен. По данным Rapaport, цены на мелкие бриллианты в мае уменьшились на 2% м/м, исходя из чего снижение с начала год составило 8–9%

Главные темы июня. Учитывая вероятное отсутствие продаж у Алросы и De Beers в мае, основное внимание в июне смещается на сегмент розничных продаж: наибольший интерес для нас представляют данные по товарным запасам розничных продавцов в США и Китае по состоянию на конец 1к20.