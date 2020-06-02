На глобальных площадках в утренние часы настроения преимущественно нейтральные. Фьючерсы на S&P500 и Dow Jones умеренно снижаются на 0.2%, а доллар США торгуется без изменений. В США продолжаются протестные акции, в результате которых в 40 городах страны был введен запрет на выход из дома в вечерние часы. Кроме того, накануне президент США Д. Трамп не исключил возможности использования регулярной армии для патрулирования городов и подавления беспорядков. В результате, политическая напряженность в Штатах умеренно ограничивает оптимизм на финансовых рынках, который продолжает поддерживаться ожиданиями восстановления мировой экономики.

Мы сохраняем свой взгляд на то, что после квартальной экспирации фьючерсов и опционов в середине июня рынки могут стать более чувствительными к негативным новостям. Пара EURUSD закрепилась на отметках выше 1.11 на фоне ожидаемого принятия общеевропейского фонда для помощи странам ЕС, наиболее пострадавшим от текущего кризиса. На наш взгляд, несмотря на определенные политические разногласия между странами с устойчивой и неустойчивой бюджетной системой, лидеры ЕС согласуют создание фонда объемом 750 млрд. евро (план создания такого фонда на прошлой неделе представила Еврокомиссия). Такое решение снизит неопределенность относительно будущего Еврозоны, что может поддержать европейскую валюту. Отметим также, что в четверг (04.06) состоится заседание ЕЦБ и пресс-конференция главы европейского регулятора К. Лагард. В случае новых комментариев по поводу единства Еврозоны и готовности ЕЦБ наращивать монетарные стимулы для поддержки европейской экономики евро может получить дополнительную поддержку.

Российский валютный рынок

Российская валюта в ходе утренних торгов сохраняет наиболее крепкие с начала марта уровни вблизи 69 в паре с долларом США и ниже 77 в паре с евро. Основным фактором поддержки для рубля в текущих условиях выступает уверенный рост нефтяных котировок. Контракты на Brent накануне приблизились к отметке $39/bbl и в утренние часы сохраняют данные комфортные уровни. Ключевыми факторами роста нефтяных котировок выступают ожидания скорого восстановления спроса на энергоносители в условиях возврата мировой экономики к росту, а также вероятное продление текущих квот ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на несколько месяцев. В этих условиях рублевая цена на нефть марки Urals накануне вернулась к уровням, заложенным в российский бюджет. В случае сохранения такой ситуации продажи валюты в рамках действующего бюджетного правила в ближайшие месяцы продолжат сокращаться (в этом месяце мы ожидаем сокращения продаж валюты до 130 млрд. руб.).

На наш взгляд, текущий оптимизм на глобальных площадках выглядит избыточным. После квартальной экспирации фьючерсов и опционов в середине июня глобальные рынки могут стать более чувствительными к негативным новостям. В результате, политическая напряженность в США, а также эскалация отношений между США и Китаем могут выступить в роли риск-факторов для высокодоходных активов и российской валюты на горизонте июня.



