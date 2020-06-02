Рубль продолжает получать поддержку от нефтяных котировок
Утром во вторник валюты на развивающихся рынках в целом не демонстрировали единой динамики. Согласно утренней статистике, ВВП Южной Кореи сократился в 1-м кв. 2020 года на 1,3% (г/г), что оказалось несколько меньше предварительных данных (-1,4%), однако стало максимальным квартальным падением с конца 2008 г.
Тем не менее, российская валюта получала поддержку с рынка нефти, где котировки марки Brent впервые с 11 марта текущего года преодолели отметку в 39 долл. Цены на нефть растут на ожиданиях встречи стран ОПЕК+ и продления соглашения по ограничению добычи. В результате рубль продолжил укрепление и уже на открытии оказался ниже 69 по доллару – впервые с 6 марта.
На глобальном рынке доллар также немного снижался к основным мировым валютам, отражая на ряду с растущими фондовыми индексами сохраняющийся аппетит инвесторов к риску на фоне того, что противоречия между США и Китаем пока не коснулись их действующей торговой сделки. Следует отметить, что пока финансовые рынки не демонстрировали беспокойство в отношении беспорядков в США, однако сложившаяся ситуация может в том числе ускорить темпы распространения пандемии в стране, что замедлит полноценный выход из карантина с соответствующими экономическими последствиями.
ЦБ расширяет лимит на депозитном аукционе. На локальном денежном рынке Банк России проведет во вторник традиционный недельный депозитный аукцион, лимит на котором будет расширен до 1,1 трлн руб. (неделей ранее 770 млрд руб.). С учетом того, что еще в конце мая бюджет компенсировал отток ликвидности на налоговые платежи, а в начале июня приток средств по бюджетному каналу продолжился, можно ожидать, что объем предложения со стороны банков-участников на сегодняшнем аукционе будет близок к лимиту ЦБ.
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