В июне курс доллара может протестировать коридор 67,00-67,35 рубля
Технический потенциал укрепления рубля еще на 2,9% сохраняется, его реализация в основном зависит от динамики доллара на внешних рынках. Мы полагаем, что в июне курс доллара может протестировать коридор 67,00-67,35 руб., от которого может начаться техническая коррекция в сторону повышения.
Однако если курс доллара уверенно пробьет нижнюю границу указанного диапазона, это будет означать перелом долгосрочного тренда, который пока является восходящим. В этом случае доллар на горизонте одного года может упасть до 60 руб. Вероятность реализации такого сценария мала, но отлична от нуля, ибо веские причины для обрушения доллара вполне могут возникнуть.
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