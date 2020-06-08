В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 Мб/д еще на один месяц – теперь до конца июля. В шедшем перед встречей торге о продлении сокращения на один либо на два месяца победил более мягкий вариант. Краткость продления была отчасти компенсирована договоренностями, что страны, не справившиеся с обязательствами в мае, июне будут компенсировать невыполненные квоты в следующие несколько месяцев (до сентября). Напомним, что ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 Мб/д в мае-июне, на 7,7 Мб/д во втором полугодии и на 5,8 Мб/д далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. И теперь июль мир будет жить без 9,7 Мб/д, а не без 7,7 Мб/д, как могло бы быть по прежним договоренностям.

Цены нефти отреагировали новыми подскоками на полученные известия о продлении срока более жестких ограничений. В понедельник утором ближайший фьючер на нефть марки Брент торгуется на уровнях около 43 долларов за баррель. Покупки на рынке нефти дополнительно сочетались с эйфорией на фондовых площадках. В конце прошлой недели стало известно о неожиданном росте числа новых рабочих мест в США и снижении уровня безработицы. Это вызвало феерический подскок фондового рынка США. В результате индекс Nasdaq переписал исторический максимум. Позитиву на рынках способствовала и принятая на прошлой неделе новая программа стимулирования от ЕЦБ на 600 млрд. евро. К концу недели позитивное настроение «разливалось» и по другим рынкам. Но достигнутые рынками высоты делают сегодняшнее состояние все более неустойчивым. Показанное снижение безработицы в США заставляет задуматься о возможном обозримом сворачивании стимулирующих мер. Так что крайне интересным будет намеченное на 10 июня очередное заседание ФРС. И теперь большой вопрос в том, удастся ли рынкам сохранить положительный настрой до заседания ФРС.

Что касается поставок нефти, то даже после новых решений ОПЕК+ по-прежнему остается вопрос о будущей выполнимости подновленных обязательств. Напомним, что противоречия между странами соглашения очень сильные даже внутри ОПЕК, и особенно в рамках более широкого ОПЕК+. Сегодняшние рамки шире и периферийные страны идут на сокращения еще более неохотно. Отметим, что и на этот раз Мексика вновь продемонстрировала свою несговорчивость, хотя это противоречие участники стараются не афишировать. Даже в толковании достигнутых договоренностей имеются изрядные разногласия. Так, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что все параметры сделки ОПЕК + о сокращении добычи нефти на июль остаются прежними, сохранились все условия, включая участие Мексики в соглашении. А вот министр энергетики Мексики Росио Нале утверждает несколько иное: "Правительство Мексики поддерживает приверженность к диалогу и подтверждает свою позицию в отношении соглашения, подписанного в апреле". Напомним, что в апрельских договоренностях были отдельные условия для Мексики, которая обещала снизить добычу в мае-июне и только на 0,1 Мб/д, остальные 0,3 Мб/д за нее взялись сократить США. Отдельные опасения есть по поводу Ливии, которая в результате фактической гражданской войны сократила свою добычу на величину порядка миллиона баррелей в сутки и если обстановка там будет далее улучшаться, то страна постепенно будет увеличивать добычу и на рынке может оказаться дополнительная ливийская нефть. Так что вопрос о поставках из нефти из Ливии лишь в малой степени зависит от решений ОПЕК+.

Однако имеющиеся разночтения в толковании и сомнения в выполнимости договоренностей все же не умаляют значения полученных в субботу результатов. Огромным плюсом для нефтепроизводителей стало то, что в таком расширенном составе вновь удалось достичь значимых соглашений. Очень воодушевляет рынок то, что на этот раз (в мае) сокращения добычи странами ОПЕК+ были действительно близкими к 100%. Пассаж о будущих дополнительных сокращениях от не сдержавших своих обязательств стран тоже дорогого стоит. Напомним, что как минимум Нигерия и Ирак обязались компенсировать свое предыдущее отставание от принимавшихся обязательств.

Саудовская Аравия как главный мотор сделки посчитала, что принятых мер достаточно и в воскресенье через день после встречи ОПЕК+ резко повысила отпускные цены нефти. Для поставок в Азию цены выросли на 5,5-7,5%, а на поставки сорта Super Light — на самое большое за последние 20 лет подрастание значения «месяц-к- месяцу». Как видим, позитивный настрой сохраняется и в рыночных ценах нефти.

Рынок будет ждать новой информации и сигналов о том, какими темпами идет добыча, и что происходит с динамикой заполнения нефтяных хранилищ. Продолжают быть интересными оперативные данные по запасам и добыче нефти в США. Падение добычи там становится слишком выраженным. Не менее интересным становится продолжающееся снижение числа действующих буровых установок. При выросших до 40 долларов за баррель ценах на нефть нефтяникам уже скоро захочется развернуть этот процесс вспять. Посмотрим не появятся ли первые признаки того уже на текущей неделе. Так что на рынке нефти вновь будет интересная неделя.