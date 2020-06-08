В минувшую пятницу ситуация с ликвидностью в банковской системе осталась комфортной, а все основные ставки овернайт продолжили торговаться заметно ниже уровня ключевой ставки ЦБ, несмотря на погашение депозитов Федерального казначейства на внушительную сумму в 400 млрд руб. Средняя ставка однодневного валютного свопа немного повысилась (с 5,25% до 5,28%), ставка RUONIA, по нашим оценкам, в четверг осталась практически на уровне предыдущего дня (5,37%), а индекс RUSFAR по итогам пятничной сессии снизился на 4 бп, до 5,38%. На аукционе однодневного репо с Федеральным казначейством заявок поступило на незначительную сумму в 0,2 млрд руб., в то время как на аукционе 35-дневного инструмента спрос, как мы и ожидали, превысил предложение (75 млрд руб. против 70 млрд руб. соответственно).

При том что до конца периода усреднения остается всего два дня, запас свободных резервов в распоряжении банков, по нашим оценкам, превышает 500 млрд руб. (даже с учетом погашения в пятницу депозитов Казначейства), в связи с чем мы ожидаем дальнейшего снижения коротких ставок в течение нынешней недели. Федеральное казначейство продолжает вливать ликвидность в банковскую систему: на этой неделе в дополнение к однодневному репо на стандартную сумму в 400 млрд руб. состоится еще два аукциона репо и три депозитных аукциона. Сегодня Казначейство проведет 2-недельный депозитный аукцион с лимитом 200 млрд руб. и недельный аукцион репо на сумму 100 млрд руб. по фиксированной минимальной ставке 5,24% в обоих случаях. Мы полагаем, что объем заявок на оба инструмента будет незначительным.

Завтра Казначейство предложит 70 млрд руб. к размещению на 35-дневных депозитах, спрос на которые, как мы ожидаем, превысит предложение. Наконец в четверг, который на этой неделе будет последним рабочим днем в связи с отмечаемым в пятницу государственным праздником, Казначейство проведет 15-дневный депозитный аукцион на крупную сумму в 370 млрд руб., а также аукцион 35-дневного репо на 70 млрд руб. Учитывая фиксированную ставку по депозитам и ожидания, что на заседании 19 июня Банк России объявит о существенном снижении ключевой ставки, данный депозитный аукцион, на наш взгляд, не заинтересует банки. В то же время на аукционе репо предложенная Казначейством сумма, размещаемая по плавающей ставке, будет, как мы полагаем, привлечена в полном объеме.