В мае 2020 г. чистая прибыль Сбербанка выросла в 4 раза м/м (но снизилась на 40% г/г), до 45 млрд руб., что подразумевает ROE на уровне 11,5%. Чистая процентная маржа с корректировкой на компенсацию отчислений в АСВ, по расчетам банка, осталась на уровне апреля. Падение комиссионного дохода замедлилось и составило 13,3% г/г, оказавшись лучше нашей оценки благодаря расчетным операциям, которые поддержали рост за месяц.

Темп формирования резервов не изменился, свидетельствуя в пользу нашего мнения о том, что стоимость риска достигнет пика во 2к20, при этом, как мы ожидаем, ухудшение качества активов может быть заметно уже в начале осени. На наш взгляд, Сбербанк показал позитивные результаты, которые поддерживают наш прогноз о восстановлении показателей во 2п20. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается равной 270 руб. за одну обыкновенную акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 35%. По бумагам Сбербанка подтверждаем рекомендацию

Без корректировки на возврат отчислений в АСВ в размере 12,3 млрд руб. за четыре месяца чистый процентный доход Сбербанка повысился на 5,3% г/г, а чистая процентная маржа, по оценке банка, осталась на уровне предыдущего месяца. Благодаря расчетным операциям чистый комиссионный доход увеличился на 6,9% м/м, глубина его падения в годовом сопоставлении уменьшилась с 20,3% в апреле до 13,3%, что оказалось лучше нашего консервативного прогноза (-50% к/к во 2к20 по МСФО). Рост доходов от неосновной деятельности поддержал общий операционный доход, несмотря на разовый убыток в 12,5 млрд руб. по реструктурированным кредитам (около 1% всего реструктурированного портфеля), при этом ввиду оптимизации расходов и низкой деловой активности операционные расходы поднялись всего на 1,1% г/г. Отчисления в резервы остались на уровне апреля, на их оценку в меньшую сторону повлияло укрепление рубля. Эффективная ставка налога на прибыль составила лишь 3,3%, что обусловлено методом учета авансовых платежей и отрицательным воздействием изменения валютного курса на налогооблагаемую базу в 1к20. В итоге чистая прибыль выросла до 45 млрд руб., что подразумевает ROE на уровне 11,5%.

Рубль укрепился на 4% м/м, что повлияло на динамику корпоративного кредитного портфеля (-1,2% м/м, или —0,2% м/м без учета изменения валютного курса). Розничный кредитный портфель увеличился лишь на 0,3% м/м, поскольку сокращение потребительского кредитования на фоне снижения аппетита к риску нейтрализовало некоторый прирост по ипотечным кредитам. Средства клиентов уменьшились на 1,2% м/м (на 0,2% без учета изменения валютного курса). Качество активов. Доля просроченных кредитов повысилась на 7 бп м/м, до 2,22%. Стоимость риска снизилась на 9 бп м/м, до 344 бп.

Однако с корректировкой на изменение валютного курса стоимость риска увеличилась на 89 бп м/м – это указывает на сохранение темпов формирования резервов и свидетельствует в пользу нашего мнения, что показатель достигнет максимума во 2к20. Доли реструктурированных кредитов достигли приблизительно 7% в корпоративном сегменте и 1,5% в розничном сегменте. Достаточность капитала. Ввиду увеличения весовых коэффициентов риска по розничным кредитам и закрытия сделок репо взвешенные по риску активы увеличились на 1,2% м/м. В результате значение коэффициента достаточности базового капитала снизилось на 15 бп, до 13,1%, коэффициента достаточности основного капитала – напротив, поднялось на 3 бп, до 15,5%, что мы по-прежнему считаем хорошим уровнем.