Как сообщает газета Ведомости, участники сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на состоявшейся в субботу встрече договорились продлить действие квот, согласованных на май–июнь, до конца июля. Также была достигнута договоренность о том, что страны, не выполнившие принятые на себя обязательства по ограничению добычи в мае и июне, компенсируют это за счет дополнительного сокращения в период с июля по сентябрь. Участники встречи договорились о том, что основным условием действия соглашения ОПЕК+ является соблюдение оговоренных квот на добычу нефти всеми сторонами. По информации Ведомостей, суммарное сокращение добычи в июле относительно базовых уровней, установленных в рамках ОПЕК+, составит 9,7 млн барр./сут. (против 7,7 млн барр./сут., согласованных ранее).

В этой связи необходимо обратить внимание на субботнее сообщение агентства Bloomberg о том, что Мексика планирует с июля увеличить добычу нефти на 100 тыс. барр./сут. В этом случае общее сокращение добычи участниками ОПЕК+ составит 9,6 млн барр./сут. Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия и Саудовская Аравия, ключевые стороны соглашения ОПЕК+, договорились поддержать продление более жестких квот, установленных на май–июнь, до конца июля.

Поддержка этой инициативы другими участниками сделки, а также официальное подтверждение дополнительного сокращения добычи в июле, как мы считаем, позитивно отразятся на нефтяных котировках. На последних новостях цена нефти Brent повысилась на 2% относительно уровня закрытия пятничных торгов. В свете последних событий мы ожидаем, что объем добычи нефти в России в этом году окажется на 0,4% ниже, чем предполагали наши предыдущие расчеты.